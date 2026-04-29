Rossi foi o herói da classificação do Flamengo à semifinal da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Rossi foi o herói da classificação do Flamengo à semifinal da LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/04/2026 13:27

Rio - Sete meses depois de ser decisivo na disputa de pênaltis que eliminou o Estudiantes na Argentina e classificou o Flamengo para as semifinais da Libertadores no ano passado, Rossi volta a encontrar o seu ex-clube nesta quarta-feira (29). O goleiro aposta nas boas lembranças para sair vitorioso novamente.

De volta a La Plata após a classificação heroica em setembro de 2025, o guarda-redes defende um retrospecto de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, em oito partidas como titular contra seu ex-clube. Foram duas classificações sendo decisivo e apenas cinco gols sofridos no recorte.

O Estudiantes foi o primeiro clube da elite argentina a contratar Agustín Rossi, ainda com 19 anos. Na curta passagem, disputou três partidas pela equipe profissional, foi emprestado e, no começo de 2017, foi vendido ao Boca Juniors.

Desde então, o arqueiro se tornou um carrasco do antigo time. Pelo Boca, foram cinco partidas como titular, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Um dos triunfos, inclusive, foi um 1 a 0 pela Copa da Liga Argentina, na casa do rival, com direito a pênalti defendido.

Rossi ainda empataria com o Estudiantes em 1 a 1, emprestado ao Lanús (ARG), antes de chegar ao Flamengo. No Rubro-Negro, voltou a castigar o ex-clube nas quartas de final da Libertadores do ano passado, que culminou no tetracampeonato do Flamengo.

Na partida de ida, no Maracanã, o Mais Querido venceu por 2 a 1. Na volta, o argentino sofreu um gol considerado defensável no fim da primeira etapa, o tempo regulamentar acabou em derrota por 1 a 0 e a decisão ficou para os pênaltis.

Em entrevista coletiva, na época, o então treinador Filipe Luís revelou que o goleiro prometeu que classificaria o Flamengo nas penalidades: "Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora". Dito e feito: Rossi defendeu duas cobranças e foi crucial para a classificação.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro é o líder do Grupo A, com seis pontos. Já os argentinos ocupam a 2ª colocação, com quatro.