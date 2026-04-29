Arrascaeta é um dos maiores ídolos do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, de 31 anos, abordou a responsabilidade de defender as cores do último tetracampeão da Libertadores do Brasil. Na opinião dele, a pressão no Rubro-Negro é incomparável. 
LEIA MAIS: Flamengo negocia venda de joia da base para o Shakhtar Donetsk
"Todo mundo gostaria de jogar no Flamengo, mas é bem difícil. Eu fico feliz em parte dessa instituição, dessa história. Nós representamos uma torcida grande. A responsabilidade de jogar no Flamengo é maior que nos outros clubes, mas é uma boa pressão. Já são muitos anos que estou aqui e sei como lidar com essa pressão", disse em entrevista ao Transfermarkt.
LEIA MAIS: Plata recupera prestígio no Flamengo e marca pela primeira vez com Jardim
Boa parte do aumento de títulos que o Flamengo viveu nos últimos tempos deve se ao uruguaio, que esteve presente em três conquistas da Libertadores, três Brasileiros e duas Copas do Brasil.
LEIA MAIS: Flamengo tem mais um desfalque além de Paquetá e Pulgar contra Estudiantes
"Desde que eu cheguei ao Flamengo para hoje, o clube cresceu muito. Hoje todos os jogadores querem jogar no Flamengo, porque é um clube que vai estar sempre brigando por títulos. A contratação do Paquetá mostra a grandeza do clube em trazer um jogador desta qualidade e pelo valor que pagou. Isso é muito bom para o futebol brasileiro. Vai elevar ainda mais o nível", concluiu.