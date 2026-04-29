Arrascaeta é um dos maiores ídolos do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Arrascaeta destaca responsabilidade de jogar no Flamengo: 'Maior que nos outros clubes'
Jogador, de 31 anos, é ídolo no Rubro-Negro
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