Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2026 07:40

O Flamengo encara o Estudiantes nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, pela 3ª rodada do grupo A da Copa Libertadores. O Rubro-Negro tem duas vitórias em dois jogos na competição e busca os três pontos contra o segundo lugar do grupo. Os times se reencontram após o confronto pelas quartas de final do torneio no ano passado, quando a equipe carioca, então comandada por Filipe Luís, se classificou nos pênaltis.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Paramount+ (streaming) e ge tv no Globoplay.

Como chega o Rubro-Negro





Com isso, a escalação do técnico Leonardo Jardim deve ser: Rossi; Royal, Leo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).



LEIA MAIS: Flamengo negocia venda de joia da base para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia O técnico Leonardo Jardim terá o desfalque de Léo Pereira, que sofreu um corte profundo na canela no jogo contra o Atlético-MG. O zagueiro está em processo de cicatrização e ainda não viajou. Além dele, Paquetá e Pulgar seguem fora devido a problemas físicos.Com isso, a escalação do técnico Leonardo Jardim deve ser: Rossi; Royal, Leo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).

Provável escalação do Estudiantes

A equipe do treinador Alexander Medina é a líder do grupo A do Campeonato Argentino, com oito vitórias, quatro empates e três derrotas. O time também está invicto há cinco jogos, entre o torneio nacional e a Libertadores. Apenas o lateral-esquerdo Arzamendia não estará à disposição por causa de uma lesão no joelho.



Portanto, a equipe para ir a campo deve ser: Muslera, Meza, Pirez, Tomas Palacios e Benedetti; Piovi, Tiago Palacios, Amondarain, Neves e Aguirre; Carrillo.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: José Retamal (Chile) e Miguel Rocha (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)