Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRV - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora um de seus gols contra o Atlético-MG na Arena MRVGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2026 14:37

Rio — O atacante Pedro, do Flamengo, voltou ao radar do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Copa do Mundo. O jogador tem tido boas atuações, com sete gols e duas assistências nos últimos 10 jogos, e despertou a atenção do treinador, que assistiu pela televisão a partida contra o Atlético-MG, no último domingo (26) , quando o atleta balançou a rede duas vezes.

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No entanto, o camisa 9 ainda está atrás de outros concorrentes para a competição, especialmente Igor Thiago e Endrick, que ganharam mais espaço nos últimos meses. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do portal 'UOL'. No entanto, o camisa 9 ainda está atrás de outros concorrentes para a competição, especialmente Igor Thiago e Endrick, que ganharam mais espaço nos últimos meses. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do portal 'UOL'.

João Pedro é um nome praticamente certo na lista final. Já em outras posições do setor ofensivo, Estêvão e Luiz Henrique estão mais consolidados, enquanto Rayan surge como possibilidade.



A lista final será divulgada no dia 18 de maio. O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, em 13 de junho.