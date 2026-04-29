Rio — O atacante Pedro, do Flamengo, voltou ao radar do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Copa do Mundo. O jogador tem tido boas atuações, com sete gols e duas assistências nos últimos 10 jogos, e despertou a atenção do treinador, que assistiu pela televisão a partida contra o Atlético-MG, no último domingo (26), quando o atleta balançou a rede duas vezes.
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No entanto, o camisa 9 ainda está atrás de outros concorrentes para a competição, especialmente Igor Thiago e Endrick, que ganharam mais espaço nos últimos meses. As informações são do jornalista Rodrigo Mattos, do portal 'UOL'.
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