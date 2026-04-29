Cebolinha tem contrato até dezembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/04/2026 21:30

Rio - Apesar dos rumores, o atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, deverá seguir no elenco do Flamengo até o fim do seu contrato em dezembro. De acordo com o portal "ESPN", o Rubro-Negro não pensa em facilitar uma transferência do jogador para outro clube do futebol brasileiro.

Cebolinha perdeu espaço com Leonardo Jardim e deseja jogar. O Flamengo não descarta a saída do atacante em caso de uma proposta favorável, mas não irá se desfazer do atacante a qualquer custo.

Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por algo em torno de R$ 70 milhões e alternou altos e baixos no clube carioca. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).

Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 18 partidas, anotou três gols e deu uma assistência. O contrato de Cebolinha se encerra no fim do ano.