Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo não pensa em liberar Cebolinha antes do fim do contrato
Atacante, de 30 anos, deve seguir no elenco até dezembro
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