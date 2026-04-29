Rio - O Flamengo espera selar a renovação de Bruno Henrique, que já está encaminhada, muito em breve. No entanto, não é só o atacante que deve ampliar contrato com o Rubro-Negro. Alex Sandro e Danilo também estão na mira da diretoria para assinar um novo acordo.
A dupla, que tem tudo para defender o Brasil na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, tem vínculo até dezembro. As conversas, porém, só acontecerão após a disputa do torneio. As informações são da 'ESPN'.
Por outro lado, Everton Cebolinha tende a deixar o clube. A saída, porém, não será facilitada - especialmente para rivais diretos no futebol brasileiro- e só deve acontecer no final do ano. Ele é mais um jogador que tem contrato válido até dezembro.
Com os três à disposição, o Flamengo se prepara para entrar em campo contra o Estudiantes (ARG), nesta quarta-feira (29). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.
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