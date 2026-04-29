Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o FlamengoLuis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Alvo do Flamengo, atacante não poderá jogar o Brasileirão se for contratado; entenda
Centroavante do Athletico-PR bateu o limite de jogos que o impede de defender outro time nesta Série A
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Pedro volta ao radar de Ancelotti para a Copa do Mundo
Centroavante, no entanto, está atrás de concorrentes
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