Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o FlamengoLuis Miguel Ferreira/Athletico-PR

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Rio - Em busca de um reforço de peso para disputar a camisa 9 com Pedro, o Flamengo definiu Kevin Viveros, do Athletico-PR, como um dos alvos. O atacante colombiano é artilheiro do Brasileirão e um dos principais destaques da equipe paranaense. Porém, caso acerte a contratação, o Mais Querido não poderá contar com Viveros pelo restante do Brasileirão deste ano.
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Com 13 rodadas completas na Série A, os jogadores que participaram de todas as partidas já passaram do novo limite estipulado pela CBF para o campeonato deste ano. Na regra, está determinado que o atleta que for envolvido em mais de 12 partidas em uma edição não poderá defender outro time na mesma temporada. O centroavante do Athletico-PR, artilheiro da competição com oito gols, é um desses casos.
Porém, Viveros poderia ser utilizado pelo Flamengo em outras competições. Na Libertadores, o Rubro-Negro pode ter a certeza de que vai contar com o jogador caso acerte sua contratação, já que o Athletico-PR não se classificou para nenhum torneio continental nesta temporada.
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A Copa do Brasil, por outro lado, gera esperança e dúvida ao mesmo tempo. No regulamento, atualizado em 2025, está previsto que o atleta que tiver entrado em campo por um clube antes da sexta rodada (oitavas de final) pode ser inscrito por outra equipe para o restante do torneio.
Este é o caso do centroavante colombiano, que jogou pelo Athletico-PR na partida de ida da quinta fase. Sendo assim, o Mais Querido teria que acertar com o jogador antes de o time paranaense jogar as oitavas de final, caso uma eventual classificação na fase atual, contra o Atlético-GO se concretize. A partida de ida, em Curitiba, terminou em 0 a 0.