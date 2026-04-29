Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o Flamengo - Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Kevin Viveros é um dos destaques do Athletico-PR e chama a atenção de outros clubes, como o FlamengoLuis Miguel Ferreira/Athletico-PR

Publicado 29/04/2026 18:01

Rio - Em busca de um reforço de peso para disputar a camisa 9 com Pedro, o Flamengo definiu Kevin Viveros, do Athletico-PR, como um dos alvos . O atacante colombiano é artilheiro do Brasileirão e um dos principais destaques da equipe paranaense. Porém, caso acerte a contratação, o Mais Querido não poderá contar com Viveros pelo restante do Brasileirão deste ano.

Com 13 rodadas completas na Série A, os jogadores que participaram de todas as partidas já passaram do novo limite estipulado pela CBF para o campeonato deste ano. Na regra, está determinado que o atleta que for envolvido em mais de 12 partidas em uma edição não poderá defender outro time na mesma temporada. O centroavante do Athletico-PR, artilheiro da competição com oito gols, é um desses casos.

Porém, Viveros poderia ser utilizado pelo Flamengo em outras competições. Na Libertadores, o Rubro-Negro pode ter a certeza de que vai contar com o jogador caso acerte sua contratação, já que o Athletico-PR não se classificou para nenhum torneio continental nesta temporada.

A Copa do Brasil, por outro lado, gera esperança e dúvida ao mesmo tempo. No regulamento, atualizado em 2025, está previsto que o atleta que tiver entrado em campo por um clube antes da sexta rodada (oitavas de final) pode ser inscrito por outra equipe para o restante do torneio.

Este é o caso do centroavante colombiano, que jogou pelo Athletico-PR na partida de ida da quinta fase. Sendo assim, o Mais Querido teria que acertar com o jogador antes de o time paranaense jogar as oitavas de final, caso uma eventual classificação na fase atual, contra o Atlético-GO se concretize. A partida de ida, em Curitiba, terminou em 0 a 0.