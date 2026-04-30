Samuel Lino reclamou da arbitragem no empate do Flamengo com Estudiantes - Adriano Fontes/Flamengo

Samuel Lino reclamou da arbitragem no empate do Flamengo com EstudiantesAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/04/2026 00:15 | Atualizado 30/04/2026 00:19

Rio - O Flamengo conquistou um ponto importante fora de casa, mas voltou com um sabor amargo para casa. Apesar do empate com o Estudiantes por 1 a 1 , nesta quarta-feira (29), em La Plata, garantir a liderança do Grupo A, o Rubro-Negro deixou o campo com muitas reclamações sobre a arbitragem e com o sentimento de que foi prejudicado.

"É sempre assim contra os argentinos. Nós vimos ontem como foi o jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. É um jogo duro, eles não conseguem superar no futebol e querem chegar forte, duro. E, às vezes, a arbitragem não tem critério rigoroso. E isso dificulta o jogo porque chegam de forma desleal. Se a arbitragem não controlar, fica difícil", disse Samuel Lino.

Foi um jogo muito disputado. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor enquanto conseguiu colocar a bola no chão e abriu o placar com Luiz Araújo, aos 32 minutos. Antes, perdeu Arrascaeta, que sofreu uma fratura no ombro direito . Depois, o jogo ficou muito truncado, com muitas faltas e paralisações, que deixaram os ânimos quentes para o segundo tempo.

O Estudiantes mudou a postura no início do segundo tempo e buscou o empate, que veio aos nove minutos, com Carrillo. Depois, o jogo ficou ainda mais pegado. O Flamengo reclamou de um pênalti em Emerson Royal e também de uma expulsão para Tomás Palacios por falta em Bruno Henrique. Mas nada foi marcado. Na reta final, o time argentino levou perigo, mas Rossi assegurou o empate.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e se manteve na liderança do Grupo A, enquanto o Estudiantes fica em segundo com cinco. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, antes de encarar uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa.