Rossi evitou a virada do Estudiantes no último lance da partida - Adriano Fontes/Flamengo

Rossi evitou a virada do Estudiantes no último lance da partidaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 30/04/2026 00:01

Rio - Em um jogo muito truncado, o Flamengo empatou com o Estudiantes por 1 a 1 , nesta quarta-feira (29), em La Plata, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do empate garantir o time na liderança, o Rubro-Negro deixou o campo na bronca com a arbitragem. O goleiro Rossi pontuou os erros do árbitro chileno Piero Maza e acredita que o Mais Querido foi prejudicado.

"Quando os técnicos foram expulsos foi num lance que parecia um pênalti (em Emerson Royal). Depois teve uma trombada do Palacios com Bruno Henrique. Nós achamos que ele chegou tarde e era uma possibilidade de um segundo amarelo para ser expulso. Mas acontece. É importante que não saímos com a derrota e continuamos na liderança do grupo", disse Rossi.

Desde o início do jogo houve uma intensa disputa em campo, o que atrapalhou do jogo ter sequência. O alto volume de faltas e paralisação deixou os ânimos mais elevados. O Flamengo saiu na frente do placar com Luiz Araújo, mas pouco antes havia perdido Arrascaeta com uma fratura no ombro direito . O camisa 10 foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, o Estudiantes empatou logo no início. O jogo ficou ainda mais pegado e com mais motivos para reclamações. Os técnicos, inclusive, foram expulsos. O Flamengo reclamou de um possível pênalti em Emerson Royal, além de pedir a expulsão de Tomás Palacios por falta em Bruno Henrique. Mas nada foi marcado. No fim, Rossi fez boas defesas e foi determinante para o empate.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e se manteve na liderança do Grupo A, enquanto o Estudiantes fica em segundo com cinco. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, antes de encarar uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa.