Rossi evitou a virada do Estudiantes no último lance da partidaAdriano Fontes/Flamengo
Rossi vê Flamengo prejudicado com erros de arbitragem em empate com Estudiantes
Goleiro fez defesas importantes na reta final e foi determinante para o empate
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