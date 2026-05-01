Léo Pereira ganhou uma camisa de presente das mãos do diretor de futebol José Boto - Divulgação / Flamengo

Léo Pereira ganhou uma camisa de presente das mãos do diretor de futebol José BotoDivulgação / Flamengo

Publicado 01/05/2026 15:59

"Tenho vários sentimentos dentro desses seis anos de Flamengo. Não só a minha carreira, mas a carreira de vários jogadores são feitas de altos e baixos. Tudo serve de lição e aprendizado. Acho que eu tinha que passar por essas coisas para me tornar o que sou hoje. Eu sou grato por todos os momentos, porque tudo foi importante na minha trajetória", iniciou o jogador, em entrevista coletiva.

"Você tem que ter uma conexão muito boa para que flua o trabalho, vou levar pessoas daqui para sempre na minha vida. Quero continuar fazendo história", complementou.

O defensor também falou sobre as oscilações no Rubro-Negro: "Se eu vier a falhar, eu sei que a cobrança vai vir. O futebol é jogo a jogo, no Flamengo você tem que mostrar a cada jogo o porque merece estar aqui. Quanto mais rápido eu absorvi isso, as coisas passaram a fluir. Mudei a mentalidade, os resultados vieram, o carinho da torcida veio. No começo foi bem ruim do ponto de vista do torcedor, e eu entendo, porque não entreguei o que era esperado. Eu fui resiliente e consegui dar a volta por cima".

E a Copa do Mundo?

Léo Pereira vive expectativa para estar na relação final de Carlo Ancelotti, que será divulgada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã . Ele foi chamado para representar a seleção brasileira na última Data Fifa, nos amistosos contra França e Croácia. O Mundial acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Se eu estiver na lista vai ser um sonho realizado, vou estar muito feliz. Se eu não estiver, vou estar torcendo por quem for representar o nosso povo. Cada dia que passa a ansiedade vai aumentando, eu sei que passa pela minha sequência no Flamengo", contou o zagueiro.

"Tenho que estar bem, não adianta só pensar no dia 18. Independente de ir ou não na última convocação, já tivemos exemplos de jogadores que só foram convocados na última. Como o Ancelotti já falou, a lista está praticamente fechada e espero que eu esteja", disse.

Agenda

"O corte está melhorando, tem pouco tempo ainda, não sei qual que vai ser a estratégia do mister para o jogo. Eu só treinei na academia esses dias, voltei para o campo hoje e espero me recuperar ainda mais para estar lá no domingo", avaliou o defensor.

Outras respostas de Léo Pereira

. Mais sobre a volta por cima: "Meu início foi difícil e, com a chegada do Dorival, eu me tornei titular, mas tinha tido outras oportunidades. Eu nunca me escondi do jogo, sempre quis estar disponível. Foram muitas pressões entre 2020 e 2021, demissão de vários técnicos. Eu sempre tive característica de me expor e ajudar da melhor maneira. Tive oportunidade para sair, muitas pessoas internamente me ajudaram, e uma dessas foi o Marcos Braz".

"O Dorival chegou e teve uma conversa franca comigo, mandou eu me preparar porque eu teria oportunidade. Eu me preparei, sabia que ali poderia estar a minha última oportunidade no Flamengo. Aconteceu, eu tive oportunidade com o Dorival, fui consistente, fiz um bom trabalho, ajudei a equipe e fiquei no time. Tinham jogadores que eram titulares, com histórias mais fortes e encantadoras do que a minha, mas Deus me abençoou muito. Não tem como esquecer a oportunidade que o Dorival me deu".

. Preocupação com lesão antes da Copa do Mundo: "A gente vive a expectativa, mas quando entra em campo é muito difícil controlar. Nós vamos jogar contra o Vasco, e se eu tiver jogando, eu não vou querer saber se estou com corte ou não na perna, vou para o choque, para o contato. Claro que é preocupante quando o jogador cai, é uma atenção maior. Todo mundo que vai a campo dá o seu melhor porque está sendo visto. Tem que estar bem no clube primeiro para depois pensar em Seleção e Copa".



. O que diria para o Léo Pereira do passado?: "Eu acho que não estava pronto. Para minha história tinha que acontecer assim. Não posso mudar o Léo que eu era naquele momento, seja a pessoa ou o atleta. Teve que ser dessa forma. Você vê história de sucesso que teve o seu momento ruim, de fracasso. Naquele momento eu não estava preparado para as oportunidades que apareceram, tiveram fatores que incluíam resultado, mas não vale a pena falar disso. Meu recado era para se preparar mais".

. Clássico com o Vasco: "É um jogo especial, é um dos maiores clássicos da América Latina. A gente sempre pensa em dar um espetáculo para quem está assistindo. Eles tem um grande técnico. A gente sabe que o retrospecto não entra em campo".

. Danilo confirmado na Copa do Mundo: "Eu converso muito com o Danilo. Ele tem o respeito de todos, ele agrega muito desde que chegou ao Flamengo. Nos deu título de Libertadores. Não tem como não mirar num cara desses, eu sempre estou colado nele. Tivemos conversas sobre Seleção, um livro que ele quer fazer. Eu tento aproveitar ao máximo. Muito inteligente fora de campo e dentro de campo".

. O que será do futuro?: "Eu tenho claro na minha cabeça que eu quero continuar evoluindo, mantendo a constância porque é isso que me leva aos lugares que sonhei: seleção e títulos. Tem que ter essa ambição de fazer história no Flamengo, eu quero conquistar mais. Quero continuar na constância que eu tenho há algum tempo".

. Avaliação dos 300 jogos: "O melhor momento é hoje. Expectativa de Copa do Mundo. Estou vivendo o meu melhor momento, bem fisicamente e mentalmente. O pior foi o início, tiveram momentos que atuei mal, entreguei gol, fiz gols contra".

. Melhor companheiro de zaga: "Não vou falar disso não. Todos foram importantes, me ajudaram demais. Formamos várias duplas incríveis e marcantes. Daqui uns 10, 15 anos a gente vai lembrar das duplas que passaram aqui e conquistaram títulos. 2019 ficou muito marcado, mas os títulos de 2022 e 2025 terão sua relevância. O tetra foi importante, cada dupla que passou teve o momento especial. O importante é o Flamengo vencer e conquistar títulos".