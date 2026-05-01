Flamengo mostra molde para máscara de Emerson Royal - Reprodução

Flamengo mostra molde para máscara de Emerson Royal Reprodução

Publicado 01/05/2026 16:19

Flamengo divulgou nesta sexta-feira (1) imagens de Emerson Royal fazendo o molde da máscara de proteção que deverá usar nos próximos jogos após fraturar o nariz. O lateral se lesionou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na última quarta-feira (29), pela fase de grupos da Libertadores.





Arrascaeta também se machucou na partida contra o time argentino e sofreu uma fratura na clavícula direita. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. O meia passou por cirurgia, já recebeu alta e, a partir de segunda-feira (4), dará sequência ao tratamento no CT George Helal.



A sequência de lesões incomodou nos bastidores do Flamengo, e o médico do clube comentou o cenário em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1), com críticas à arbitragem:



"Um mês só de fratura. Um mês, quatro fraturas. Para o futebol, está desproporcional. É uma arbitragem muito permissiva, principalmente na Libertadores. Está acintoso o número de fraturas no nosso elenco", reclamou Luiz Macedo. Leia mais: Léo Pereira recebe homenagem por completar 300 jogos pelo Flamengo Arrascaeta também se machucou na partida contra o time argentino e sofreu uma fratura na clavícula direita. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. O meia passou por cirurgia, já recebeu alta e, a partir de segunda-feira (4), dará sequência ao tratamento no CT George Helal.A sequência de lesões incomodou nos bastidores do Flamengo, e o médico do clube comentou o cenário em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1), com críticas à arbitragem:"Um mês só de fratura. Um mês, quatro fraturas. Para o futebol, está desproporcional. É uma arbitragem muito permissiva, principalmente na Libertadores. Está acintoso o número de fraturas no nosso elenco", reclamou Luiz Macedo.