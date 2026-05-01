Flamengo mostra molde para máscara de Emerson Royal Reprodução
Arrascaeta também se machucou na partida contra o time argentino e sofreu uma fratura na clavícula direita. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. O meia passou por cirurgia, já recebeu alta e, a partir de segunda-feira (4), dará sequência ao tratamento no CT George Helal.
A sequência de lesões incomodou nos bastidores do Flamengo, e o médico do clube comentou o cenário em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1), com críticas à arbitragem:
"Um mês só de fratura. Um mês, quatro fraturas. Para o futebol, está desproporcional. É uma arbitragem muito permissiva, principalmente na Libertadores. Está acintoso o número de fraturas no nosso elenco", reclamou Luiz Macedo.
Emerson Royal pode ser relacionado para o próximo jogo. Já o Flamengo não poderá contar com Arrascaeta no clássico contra o Vasco, neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã. Além do uruguaio, o Rubro-Negro também não terá Lucas Paquetá e Pulgar, que se recuperam de lesão, além de Carrascal, suspenso.
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