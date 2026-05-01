Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro - CBF / Divulgação / Maracanã

Estádio do Maracanã, no Rio de JaneiroCBF / Divulgação / Maracanã

Publicado 01/05/2026 17:16

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), em parceria com o Clube de Regatas do Flamengo, realiza neste domingo (3), antes da partida entre Flamengo e Vasco da Gama, no Maracanã, uma ação de mobilização e conscientização voltada à divulgação de casos de crianças e adolescentes desaparecidos.

A iniciativa utilizará dois importantes espaços de visibilidade do estádio: uma faixa com as fotos das crianças e adolescentes será exibida no gramado durante o aquecimento, enquanto as mesmas imagens serão exibidas nos telões do Maracanã, ampliando significativamente o alcance da mensagem para o público presente no estádio.

A ação contará ainda com a presença de familiares de algumas dessas crianças, em especial mães que vivenciam diariamente a busca por respostas. Realizada em maio, mês marcado pelas celebrações do Dia das Mães, a mobilização reforça a importância de manter o tema em evidência e sensibilizar a sociedade para a necessidade do engajamento coletivo.

Segundo a presidente da Fundação para a Infância e Adolescência, Taciane Bezerra, a iniciativa amplia o alcance das informações e fortalece a mobilização social em torno da causa. “Cada divulgação pública, como esta ação realizada no Maracanã, representa uma nova possibilidade de reconhecimento e de obtenção de informações que possam contribuir para um reencontro. Além disso, a presença das mães torna esse momento ainda mais simbólico por estarmos no mês em que celebramos o Dia das Mães”, ressalta.

Para o gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira, a parceria potencializa a visibilidade da pauta e amplia o engajamento da sociedade. “Quando o Flamengo se une a essa causa, utilizando toda a sua visibilidade e alcance, conseguimos projetar essas imagens em uma dimensão capaz de mobilizar a sociedade e reforçar que o desaparecimento de uma criança é uma responsabilidade coletiva”, destaca.