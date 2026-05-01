Estádio do Maracanã, no Rio de JaneiroCBF / Divulgação / Maracanã
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Ação no clássico entre Flamengo e Vasco exibirá fotos no gramado e nos telões do estádio, fortalecendo a rede de conscientização e busca por informações
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Após cirurgia, meia inicia recuperação, pode voltar antes do previsto e desfalca equipe contra o Vasco
Arrascaeta tem alta após cirurgia e inicia cronograma de recuperação
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