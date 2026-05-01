Arrascaeta machucou no primeiro tempo contra o Estudiantes - Adriano Fontes/Flamengo

Arrascaeta machucou no primeiro tempo contra o EstudiantesAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 01/05/2026 12:53

Arrascaeta recebeu nesta sexta-feira (1º) alta hospitalar após passar por cirurgia para correção de fratura na clavícula direita. De acordo com o comunicado, os primeiros dias de recuperação serão de repouso em casa. A partir de segunda-feira (4), o jogador dará sequência ao cronograma de tratamento no CT George Helal.

Arrascaeta publica foto com esposa no hospital Reprodução / X @GiorgiandeA





O meia se lesionou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na última quarta-feira (29), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Leia mais: Arrascaeta posta foto no hospital após cirurgia: 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda' O meia se lesionou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na última quarta-feira (29), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos.





A expectativa é que o meia retorne em até sete semanas e possa disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção está no Grupo H e enfrentará Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.



O Flamengo não poderá contar com Arrascaeta no clássico contra o Vasco, no próximo domingo (3), válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã. Além do uruguaio, o Rubro-Negro também não terá Lucas Paquetá e Pulgar, que se recuperam de lesão, além de Carrascal, suspenso.



