Arrascaeta machucou no primeiro tempo contra o EstudiantesAdriano Fontes/Flamengo
O meia se lesionou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na última quarta-feira (29), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos.
A expectativa é que o meia retorne em até sete semanas e possa disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção está no Grupo H e enfrentará Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.
O Flamengo não poderá contar com Arrascaeta no clássico contra o Vasco, no próximo domingo (3), válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã. Além do uruguaio, o Rubro-Negro também não terá Lucas Paquetá e Pulgar, que se recuperam de lesão, além de Carrascal, suspenso.
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