Arrascaeta publica foto com esposa no hospitalReprodução / X @GiorgiandeA
Arrascaeta posta foto no hospital após cirurgia: 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda'
Craque uruguaio operou clavícula e agradeceu fãs pelo apoio
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De olho na Copa, imprensa uruguaia se preocupa com Arrascaeta: 'Alerta ativado'
Meia-atacante do Flamengo fraturou a clavícula direita e precisou passar por cirurgia
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Arrascaeta passa por cirurgia e receberá alta nesta sexta-feira
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