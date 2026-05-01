Arrascaeta publica foto com esposa no hospitalReprodução / X @GiorgiandeA

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Rio - Poucas horas após cirurgia na clavícula, fraturada no 1 a 1 contra o Estudiantes (ARG), pela Libertadores, Arrascaeta publicou foto no hospital, pregou otimismo e agradeceu o carinho dos fãs. A mulher do meia, que aparece na primeira imagem, também postou dedicatória ao marido, na noite desta quinta-feira (30), nas redes sociais.
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Esposa de Arrascaeta posta foto com o craque após cirurgia - Reprodução / Instagram @bastianicamila
Arrascaeta publica foto com esposa no hospital - Reprodução / X @GiorgiandeA
Na rede social "X", o camisa 10 rubro-negro legendou sua postagem com uma demonstração de persistência: "Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelos mensagens de carinho. 'Quem aprende a se levantar nunca teme a queda".
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Além disso, Camila Bastiani, casada com o craque, fez o seu post com as palavras: "Sua forma de ver a vida e enfrentar os desafios me inspiram. Minha pessoa favorita, Deus está conosco". Nas fotos, ainda na cama do hospital, Arrascaeta usa tipoia para imobilizar o braço direito.
O procedimento que Arrascaeta passou serviu para fixar o osso quebrado com placa e parafusos. Como tudo correu bem, o craque uruguaio deve receber alta nesta sexta-feira (1º) e foca em recuperar-se a tempo de participar da Copa do Mundo, na qual a seleção uruguaia estreia no dia 15 de junho.