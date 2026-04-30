Carrascal foi suspenso por dois jogos pela expulsão diante do Fluminense, no dia 12 de abrilGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta quinta-feira (30) um recurso do Flamengo para tentar diminuir a pena de Carrascal, suspenso por dois jogos pela expulsão diante do Fluminense, no dia 12 de abril. Sendo assim, o colombiano não poderá encarar o Vasco.

A decisão aumentou a dor de cabeça de Leonardo Jardim, que está com poucos meias à disposição para o clássico. Lucas Paquetá ainda se recupera de um edema na coxa esquerda e Arrascaeta precisou passar por cirurgia na clavícula direita.

Neste momento, as opções para jogar centralizado são Saúl, De la Cruz, Plata e Luiz Araújo. 
O duelo será no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soma 26 pontos e ocupa o segundo lugar na tabela. Já o Vasco é o décimo, com 16.