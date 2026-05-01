Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva PalmeirasCesar Greco/Palmeiras

Publicado 01/05/2026 11:51

Rio - Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, voltou a alfinetar o dirigente rubro-negro Luis Eduardo Baptista (Bap). Desta vez, Leila fez debochou do acerto de Flamengo e Fluminense com a empresa 30e, para realizar shows no Maracanã a partir de 2027.



Em entrevista à "TV Palmeiras", a dirigente disparou: "Vi na imprensa que Flamengo e Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar futebol e vai virar casa de espetáculo?".



"Ele (Bap) falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quisesse viver de show, que largasse o futebol. Acho que estão querendo largar o futebol, porque vi que o Maracanã vai realizar shows. Aliás, se ele quiser, eu oriento a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Até indico nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza", completou.



A fala de Leila Pereira faz referência a um posicionamento de Bap, em dezembro do ano passado. Na fala, o dirigente rubro-negro se colocou contra o gramado sintético utilizado no Allianz Parque e em outros estádios da Série A: "Em um campo desses, você não joga futebol. É uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Campo de plástico, não. Essa é a posição do Flamengo”.



Em seguida, ironizou a realização de shows no estádio do Palmeiras: "Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows deveria trocar de negócio. Saia do futebol e vá viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque vai fazer show? Nós não concordamos".