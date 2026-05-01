Lance em que Arrascaeta é derrubado e sofre a grave lesãoNacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia
"O Arrasca fez a cirurgia ontem, já está em casa, e a gente sempre se baseia na literatura. Mas são atletas de alto rendimento, seres privilegiados. Existe uma média (de retorno), mas podem voltar antes. Óbvio que a Copa é um interesse dele, que quer voltar o mais rápido possível. Existem etapas que ele precisa cumprir. Não tem como garantir que a recuperação vai durar tantas semanas", disse Luiz Macedo.
A expectativa é que o meia retorne em até sete semanas e possa disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia. O torneio será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. A seleção está no Grupo H e enfrentará Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.
O meia se lesionou no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na última quarta-feira (29), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O uruguaio levou a pior em uma dividida e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos.
O Flamengo não poderá contar com Arrascaeta no clássico contra o Vasco, no próximo domingo (3), válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã.
Além do uruguaio, o Rubro-Negro também não terá Lucas Paquetá e Pulgar, que se recuperam de lesão, além de Carrascal, suspenso. Léo Pereira, que se recupera de um trauma na perna, é dúvida para o duelo. Ele já realiza atividades no campo, mas será reavaliado.
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