Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Estudiantes (ARG), pela LibertadoresJuan Mabromata / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A imprensa uruguaia mostrou grande preocupação com Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita no empate em 1 a 1 do Flamengo com o Estudiantes (ARG), na última quarta-feira (29). De olho na Copa do Mundo, o meia-atacante já passou por cirurgia e iniciará o processo de recuperação. A tendência é que ele retorne aos gramados entre seis e sete semanas.
"A fratura acende o alerta na comissão técnica da seleção [uruguaia] por um jogador que tem sido chave na Celeste, com três gols em 17 jogos no ciclo de Marcelo Bielsa", escreveu o diário 'El País'.
"Faltando um mês e meio para a estreia do Uruguai, no próximo 15 de junho, contra a Arábia Saudita, todos os alertas foram ativados na Celeste", publicou o 'El Observador'.
O Mundial será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. O Uruguai está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.