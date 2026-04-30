Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Estudiantes (ARG), pela Libertadores - Juan Mabromata / AFP

Arrascaeta em ação pelo Flamengo diante do Estudiantes (ARG), pela LibertadoresJuan Mabromata / AFP

Publicado 30/04/2026 20:30

"A fratura acende o alerta na comissão técnica da seleção [uruguaia] por um jogador que tem sido chave na Celeste, com três gols em 17 jogos no ciclo de Marcelo Bielsa", escreveu o diário 'El País'.

"Faltando um mês e meio para a estreia do Uruguai, no próximo 15 de junho, contra a Arábia Saudita, todos os alertas foram ativados na Celeste", publicou o 'El Observador'.

O Mundial será disputado entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. O Uruguai está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.