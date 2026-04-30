Jorginho em ação pelo Flamengo, no Estádio Jorge Luis HirschiAdriano Fontes/Flamengo

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Rio - Um dos fatores que mais gerou reclamações por parte dos rubro-negros no empate em 1 a 1 contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quarta-feira (29), foi o jogo agressivo da equipe argentina. Depois de Samuel Lino e do auxiliar José Barros, Jorginho foi outro a reclamar sobre as entradas fortes.
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Em entrevista à 'Conmebol', após o jogo, o ítalo-brasileiro destacou a partida difícil e brigada como algo natural da competição, mas deixou escapar certa indignação ao comentar sobre as chegadas mais duras dos atletas do Estudiantes.
"Um jogo difícil, já sabíamos que seria. As brigas que acontecem, são coisas de um jogo de Libertadores. Acho que foi um belo espetáculo, com os torcedores e o estádio muito bonitos. Podíamos disputar, mas sendo justo, não é? Sem coisas feias. Acho que isso é o bonito do esporte. Mas foi uma boa partida e um bom ponto fora de casa", disse o volante.
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O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira (7), para enfrentar o Independiente Medellín, na Colômbia. Antes, volta as atenções para o clássico contra o Vasco, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.