Momento em que Arrascaeta sofre fratura na clavícula direita, contra o Estudiantes (ARG)Juan Mabromata / AFP
"O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para esse atleta é para amanhã (sexta). Desde já agradecemos a todos a torcida e o apoio", declarou Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.
O uruguaio levou a pior em uma dividida com o adversário e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Agora, ele iniciará a recuperação de olho não só em ajudar o time, mas também na Copa do Mundo - que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
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