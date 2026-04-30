Momento em que Arrascaeta sofre fratura na clavícula direita, contra o Estudiantes (ARG) - Juan Mabromata / AFP

Momento em que Arrascaeta sofre fratura na clavícula direita, contra o Estudiantes (ARG)Juan Mabromata / AFP

Publicado 30/04/2026 14:19





"O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para esse atleta é para amanhã (sexta). Desde já agradecemos a todos a torcida e o apoio", declarou Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.



O uruguaio levou a pior em uma dividida com o adversário e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Agora, ele iniciará a recuperação de olho não só em ajudar o time, mas também na Copa do Mundo - que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Rio - O Flamengo informou que tudo correu conforme o planejado na cirurgia de Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita no empate em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG) , na última quarta-feira (29), fora de casa, em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. O meia-atacante está bem, mas ficará em observação e tem previsão de alta para esta sexta-feira (1º)."O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para esse atleta é para amanhã (sexta). Desde já agradecemos a todos a torcida e o apoio", declarou Fernando Sassaki, chefe do departamento médico rubro-negro, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.O uruguaio levou a pior em uma dividida com o adversário e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo, aos 20 minutos. Agora, ele iniciará a recuperação de olho não só em ajudar o time, mas também na Copa do Mundo - que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Outros problemas para o Flamengo

Além de Arrascaeta, Bruno Henrique e Emerson Royal se machucaram ao longo da partida. O atacante sofreu um trauma no pé direito e será reavaliado. Já o lateral-direito, uma fratura nasal. O defensor já foi examinado pelo departamento médico, está clinicamente estável e usará uma máscara de proteção específica para que possa atuar.