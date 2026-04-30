Luiz Araújo comemora gol do Flamengo na Libertadores - Nacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Luiz Araújo comemora gol do Flamengo na LibertadoresNacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 17:30

Rio - O jogo entre Estudiantes e Flamengo, nesta última quarta-feira (29), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, bateu o recorde de audiência da TV Globo na competição no Rio de Janeiro. O duelo registrou 29 pontos e 49% de participação, superando em 11% (+3 pontos) a média das exibições do torneio continental nesta temporada.

A última vez que uma partida da Libertadores superou os 29 pontos no Rio de Janeiro foi a final da última edição, entre Flamengo e Palmeiras, disputada no dia 29 de novembro de 2025, em Lima, no Peru. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Alviverde por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental.

No jogo desta quarta, o Flamengo empatou com o Estudiantes por 1 a 1, mas continuou na liderança do Grupo A, com sete pontos. O Rubro-Negro, que viu Arrascaeta sofrer uma fratura no ombro direito logo no início do jogo, saiu na frente com Luiz Araújo, aos 32 minutos do primeiro tempo, mas cedeu o empate aos nove da etapa final, com Carrillo.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão da TV Globo, Premiere e GE TV. O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileirão com 26 pontos e segue na caça ao líder Palmeiras, que tem 32. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, é o 10º com 16.