Elano em ação pelo Flamengo, em 2014 - Gilvan de Souza / Flamengo

Elano em ação pelo Flamengo, em 2014Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/05/2026 10:00 | Atualizado 02/05/2026 12:54

Rio - Camisa 7 do Flamengo no primeiro semestre de 2014, Elano relembrou sua passagem pelo Mais Querido como uma fase de muita pressão, marcada por um momento psicológico ruim. Emprestado pelo Grêmio, o meia defendeu o Rubro-Negro entre janeiro e agosto daquele ano, antes de sair para o futebol da Índia.

"Quando fui para o Flamengo, fico só seis meses e peço para ir embora porque não estava mais 100% da cabeça. Cansado", disse Elano, em entrevista ao programa "Abre Aspas", do portal "ge", detalhando seu momento no Rubro-Negro, já com 32 para 33 anos. Em seguida, o meia completou destacando os momentos de pressão vividos na Gávea.

"O Flamengo é uma confusão danada. Ganhei o Carioca, estava jogando Libertadores, o time desclassificado, eu falei: 'cara, não aguento mais, estou cansado. Não vou conseguir me entregar'. No Flamengo, o bicho pega, é tumulto. Na churrascaria, o cara ia cortar um pedaço de carne e falava: 'e aí, Mengão, vai ou não?'. Pô, irmão, corta a carne primeiro", concluiu.

Contratado para substituir o meio-campo Elias, um dos destaques do título da Copa do Brasil de 2013, Elano chegou à Gávea coberto de expectativas. Porém, no período em que defendeu as cores do Mais Querido, o camisa 7 não justificou as esperanças depositadas nele. Foram 15 jogos, sendo nenhum deles atuando os 90 minutos, com três gols, três assistências e um salário astronômico para a época.