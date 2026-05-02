Pulgar treina na academia do Ninho do Urubu - GIlvan de Souza/Flamengo

Pulgar treina na academia do Ninho do UrubuGIlvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/05/2026 12:16

Rio - Desfalque novamente no clássico contra o Vasco, por suspensão no Brasileiro, Erick Pulgar completa um mês longe dos gramados neste sábado (2). Fora das partidas por uma contusão no ombro, o volante chileno evoluiu na recuperação e vê volta às atividades se aproximar. Porém, é cercado por rumores de uma saída na janela de transferências do meio do ano.

Em entrevista coletiva realizada na última sexta-feira, o médico do Flamengo, Luiz Macedo, atualizou a situação do jogador: "O Erick (Pulgar) completou quatro semanas da lesão e vem apresentando melhora. Ainda com limitação por conta da dor, mas vem tendo uma resposta positiva. Acredito que na próxima semana ele será reintegrado ao grupo (para treinar)".

Se recuperando da lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, sofrida contra o RB Bragantino, no dia 2 de abril, o volante chileno já teve a data de seu retorno atualizada duas vezes. Primeiro, a expectativa era de que ele voltasse a jogar duas semanas após a lesão. Em seguida, foi ensaiado um retorno contra o Estudiantes (ARG), na última quarta-feira (29).

Voltando aos treinamentos na semana que vem, é possível que a previsão de um retorno próximo aos jogos do Rubro-Negro se concretize e o atleta volte a ficar à disposição de Leonardo Jardim, que sofre com a sequência de lesões para escalar a equipe para os próximos jogos.

Pulgar será vendido?

Outra preocupação sobre Erick Pulgar corre nos bastidores do Flamengo. Ainda não há propostas ou consultas oficiais pela contratação do volante de 32 anos, mas há rumores de que clubes dos Estados Unidos e do Catar estejam interessados. Além disso, a última renovação de contrato deixou uma brecha que pode ser explorada por equipes que queiram contar com o jogador.

No novo vínculo, que passará a valer na metade deste ano, a multa recisória do chileno será reduzida para 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões). Caso um clube queira pagar o valor da cláusula e Pulgar aceite sair, o Rubro-Negro não terá escolha, a não ser liberá-lo. O cenário, se acontecer, será parecido com a saída de Gerson, que também renovou reduzindo a multa e, pouco depois, foi para o Zenit, da Rússia.