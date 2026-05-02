Arrascaeta iniciou tratamento em casa após passar por cirurgia na clavícula - Reprodução

Arrascaeta iniciou tratamento em casa após passar por cirurgia na clavículaReprodução

Publicado 02/05/2026 19:00

Rio - Após receber alta hospitalar na última sexta-feira (1), Arrascaeta já iniciou o tratamento em casa. O meia uruguaio passou por cirurgia na clavícula direita após sofrer uma fratura na região no jogo contra o Estudiantes, da Argentina, na quarta (29), pela Libertadores. O jogador deve iniciar a fisioterapia na segunda (4), no Ninho do Urubu.

Arrascaeta postou uma foto, neste sábado (2), mostrando um tratamento inicial no ombro direito antes de começar a fisioterapia no Ninho do Urubu. O equipamento utilizado pelo meia uruguaio é de crioterapia (baixa temperatura) e compressão intermitente ativa. O jogador ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo e não está descartado pelo Uruguai.

Destaque do Flamengo na última temporada, Arrascaeta sofreu fratura na clavícula direita no primeiro tempo do jogo contra o Estudiantes, da Argentina, na última quarta, pela Libertadores. O lance aconteceu aos 16 minutos, quando o meia uruguaio levou a pior numa disputa com o volante Piovi. Ele foi encaminhado para um hospital local, onde realizou exames de imagem que detectaram a lesão.

A equipe responsável pelo procedimento cirúrgico foi formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo. O clube não deu prazo de recuperação, mas especialistas estipulam cerca de seis a 12 semanas como período de recuperação para uma fratura na clavícula, o que deixa o jogador em risco de perder a Copa do Mundo.