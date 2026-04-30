Arrascaeta levou a mão ao ombro direito logo após a queda - Nacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Arrascaeta levou a mão ao ombro direito logo após a quedaNacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 09:30

O tempo para retorno do camisa 10 uruguaio não foi especificado no comunicado. Porém, segundo apuração da 'ESPN', o clube trabalha com um prazo de recuperação entre seis e sete semanas. Caso se concretize, Arrascaeta poderá estar disponível para jogar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia.

Sendo assim, o meia deve desfalcar o Rubro-Negro nas últimas três rodadas da fase de grupos da Libertadores, só voltando a ficar à disposição para um eventual duelo de mata-mata. O jogador também será desfalque na partida de volta da Copa do Brasil, contra o Vitória.

Pelo Brasileirão, Arrascaeta estará fora de jogos importantes, como o clássico contra o Vasco, neste domingo (3), e o confronto direto contra o Palmeiras, no dia 23 de maio, no Maracanã. Porém, deve voltar a ser envolvido nas partidas do Mais Querido após a parada para a Copa do Mundo.

Veja o boletim divulgado pelo Flamengo

"O meia será submetido a cirurgia para correção da fratura na clavícula direita nesta quinta-feira (30), no Rio. A equipe responsável pelo procedimento será formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo."