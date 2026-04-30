Auxiliar do Flamengo reclamou da agressividade do Estudiantes - Juan Mabromata / AFP

Auxiliar do Flamengo reclamou da agressividade do EstudiantesJuan Mabromata / AFP

Publicado 30/04/2026 00:53

Rio - O Flamengo teve muitos motivos para reclamar da arbitragem após o empate com o Estudiantes por 1 a 1 , nesta quarta-feira (29), na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O auxiliar José Barros, que terminou o jogo no comando do time por causa da expulsão de Leonardo Jardim, criticou a agressividade do time argentino e lamentou a lesão de Arrascaeta.

"Infelizmente, está comprovado que tem uma fratura na clavícula. Infelizmente sabemos que todos os jogadores são importantes, mas o Arrascaeta também. Lamentamos o que aconteceu (...) Temos vários jogadores com muitos hematomas nas pernas, nas costelas, fruto da virilidade, da agressividade não do jogo, de uma equipe que se preocupou em agredir a outra. Essa conversa tem que surgir", disse.

Arrascaeta sofreu uma fratura no ombro direito . O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 10 levou a pior em uma disputa com o volante Piovi, do Estudiantes. O meia uruguaio foi encaminhado para um hospital local para realizar exames de imagem, que detectaram a lesão. Com isso, ele deve perder a Copa do Mundo de 2026.

Auxiliar lamenta expulsão de Jardim



Foi um jogo muito disputado. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor enquanto conseguiu colocar a bola no chão e abriu o placar com Luiz Araújo, aos 32 minutos. Já na etapa final, a partida ficou mais pegada e com os ânimos mais exaltados. O Rubro-Negro reclamou de um pênalti em Emerson Royal, além de uma possível expulsão de Tomás Palacios por falta em Bruno Henrique. Mas nada foi marcado.

"Nós estávamos preparados para este jogo, até para esta característica atípica, deste tipo de futebol. Pelo contrário, acho que nossos jogadores estiveram com uma performance impecável a nível mental. Não perderam a cabeça. E esse resultado, mesmo não sendo o que nós idealizamos, acaba premiar o esforço e a dedicação e capacidade mental dos nossos jogadores", disse José Barros.

Nem os técnicos escaparam do radar do árbitro chileno Piero Maza. Após Emerson Royal reclamar de ter sido empurrado na área, o lateral-direito se desentendeu com os defensores do Estudiantes. Durante a discussão, ele alegou ter sofrido uma agressão. O clima esquentou e os treinadores entraram em campo para tentar amenizar o caos. Mas, foram expulsos pelo dono do apito. O auxiliar do Flamengo repudiou a decisão.

"Eu fiquei espantado. Após o lance, houve uma possível confusão entre os jogadores e percebi que os treinadores entraram em campo para apaziguar e acalmar os jogadores. Surpreendeu que quando estavam voltando, o árbitro decidiu expulsá-los. Fiquei espantado porque ambas as partes tinham a intenção de acalmar. Não vejo razão de punir os treinadores", concluiu.