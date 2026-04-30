Luiz Araújo comemora gol do Flamengo na Libertadores - Nacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Luiz Araújo comemora gol do Flamengo na LibertadoresNacho Amiconi/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 00:30 | Atualizado 30/04/2026 00:36

Rio - Após mais de um mês, Luiz Araújo voltou a marcar pelo Flamengo. O camisa 7 marcou no empate com o Estudiantes por 1 a 1 , nesta quarta-feira (29), em La Plata, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, e deu fim a uma sequência de nove jogos de jejum. O jogador celebrou o gol e valorizou o ponto conquistado fora de casa.

"Fico muito feliz de voltar a marcar com a camisa do Flamengo e de poder ajudar sempre que estou em campo. Bruno Henrique é um grande craque e me deu uma linda assistência. Fui feliz na finalização. Sabíamos que seria um grande jogo e que não seria fácil jogar contra o Estudiantes. Acredito que um ponto pela circunstâncias do jogo foi muito importante para se manter na liderança", disse.

O último gol de Luiz Araújo havia acontecido na vitória sobre o Remo por 3 a 0, no Maracanã, no dia 19 de março. Desde então, ele entrou em campo em nove partidas, mas não fez gol. No período, ele chegou a dar uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, no último dia 16. O gol contra o Estudiantes, aliás, chega em um momento em que o camisa 7 busca mais espaço.

O jogo foi truncado, mas o Flamengo conseguiu colocar a bola no chão durante o primeiro tempo e foi um pouco melhor. Mesmo com a lesão de Arrascaeta, que fraturou o ombro direito e foi substituído aos 20 minutos , o Rubro-Negro abriu o placar com Luiz Araújo, aos 32. O camisa 7 recebeu passe de Bruno Henrique e finalizou sozinho dentro da área.

Na etapa final, o Flamengo não conseguiu colocar a bola no chão e sofreu com forte marcação do time argentino. O Estudiantes empatou aos nove, com Carrillo. Depois, o Rubro-Negro reclamou de um possível pênalti em Emerson Royal, além de pedir a expulsão de Tomás Palacios por falta em Bruno Henrique. Mas nada foi marcado. O clima quente gerou as expulsões dos treinadores.

Com o resultado, o Flamengo chegou a sete pontos e se manteve na liderança do Grupo A, enquanto o Estudiantes fica em segundo com cinco. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, antes de encarar uma sequência de quatro jogos seguidos fora de casa.