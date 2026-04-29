Gabriel Jesus em atividade pelo ArsenalDivulgação / Arsenal
Ídolo da Juventus sugere contratação de Gabriel Jesus e o vê melhor que Lewandowski
Ex-jogador elogia perfil do brasileiro para o clube e diz não confiar no polonês para brigar por títulos
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