Gabriel Jesus em atividade pelo Arsenal - Divulgação / Arsenal

Gabriel Jesus em atividade pelo ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 29/04/2026 20:00

Rio - A Juventus está em busca de um novo centroavante para a próxima temporada. Ídolo da equipe italiana, Fabrizio Ravanelli, que atuou pelo clube entre 1992 e 1996, sugeriu a contratação do brasileiro Gabriel Jesus em entrevista à Gazzetta dello Sport.

"Há atacantes fortes por aí, como Gabriel Jesus, que, na minha opinião, seria um atacante para a Juventus, mesmo tendo sofrido algumas lesões. Experiência é necessária, mas energia, intensidade e força física são imprescindíveis", disse Ravanelli.

Gabriel Jesus, no momento, é reserva do Arsenal. O brasileiro acumula 25 jogos, sendo oito como titular, com cinco gols e uma assistência. O atacante tem contrato com os Gunners até meados de 2027 e vem sendo monitorado por Milan e Atlético de Madrid.

O desejo do jogador brasileiro é permanecer no clube inglês na próxima temporada. Ravanelli também comentou a possibilidade de a Juventus investir em Robert Lewandowski e fez ressalvas. O craque polonês tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada.

"Foi uma temporada negativa. Ele marcou alguns gols, mas não acho que seja um jogador em quem se possa confiar para ganhar títulos do Italiano ou da Liga dos Campeões", afirmou.

O polonês enfrentou alguns problemas físicos na atual temporada, mas ainda é um dos artilheiros da equipe. Ele soma 41 jogos, sendo 23 como titular, com 17 gols e duas assistências.

A Juventus teve uma temporada abaixo do esperado. A equipe está fora da briga pelo título do Campeonato Italiano e ocupa a quarta colocação, com 64 pontos. Na Liga dos Campeões, caiu ainda nos playoffs que davam vaga às oitavas de final: perdeu por 3 a 0 para o Galatasaray no jogo de ida, venceu na volta mesmo com um jogador a menos, mas sofreu dois gols na prorrogação e acabou eliminada.