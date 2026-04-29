Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 29/04/2026 18:30

Rio - Em um jogo equilibrado e muito disputado, Atlético de Madrid e Arsenal empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (29), no Metropolitano de Madrid, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. Com isso, a definição do finalista ficou para a partida de volta, na próxima terça-feira (5), às 16h (de Brasília), em Londres. O vencedor encara o classificado de PSG e Bayern de Munique na grande final.

O jogo foi equilibrado e de poucas chances no primeiro tempo. Mesmo jogando em casa, o Atlético de Madrid adotou uma postura mais conservadora e tentou não se expor. Porém, conseguiu criar uma grande chance de perigo, com Julián Álvarez, para grande defesa de Raya. O Arsenal adotou a mesma estratégia, mas ganhou de presente um pênalti aos 42 minutos. Gyökeres, que foi derrubado por Hancko, bateu e fez.

Em desvantagem dentro de casa, o Atlético de Madrid precisou mudar a estratégia e buscar o resultado. O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães chegou a desviar uma finalização de Griezmann de forma providencial para evitar o empate. Já o inglês Ben White desviou outro chute do francês, mas com o braço. Após analisar o lance no vídeo, o árbitro marcou pênalti. Julián Álvarez empatou o jogo no Metropolitano.



Após empatar, o Atlético de Madrid ainda criou mais situações para virar, mas não concluiu muito bem. O Arsenal voltou a crescer somente após os 25 minutos, quando fez mudanças no time. Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Pubill em Eze, mas voltou atrás após revisar o lance no vídeo. Na reta final, o time londrino pressionou, mas Oblak assegurou a igualdade no jogo de ida da semifinal.