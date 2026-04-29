Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1 a 1Pierre-Philippe Marcou / AFP
Atlético de Madrid e Arsenal empatam na semifinal da Liga dos Campeões
Decisão fica para o jogo de volta, dia 5, em Londres
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Atacante pontuou erros da arbitragem contra o Flamengo
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Atlético de Madrid e Arsenal ficam no empate
Partida teve dois gols de pênalti e polêmica de arbitragem
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