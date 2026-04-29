Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MGPedro Souza/Atlético

Publicado 29/04/2026 16:49 | Atualizado 29/04/2026 19:04

Rio - Interessado em Hulk há meses, o Fluminense caminha a passos largos para finalmente acertar a contratação do atacante. Nesta quarta-feira (29), dirigentes do Tricolor das Laranjeiras têm reunião marcada com a advogada do jogador, Marisa Alija, para acelerar as tratativas, segundo o "ge".

A viagem da representante de Hulk ao Rio é tratada como uma estratégia para otimizar o tempo e acertar os detalhes da negociação, enquanto o vice-presidente de futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, está no Peru, para partida da Sul-Americana.

O Galo já trata a saída do atacante para o Fluminense como “encaminhada” e se preocupa em concretizá-la de maneira respeitosa. Uma das opções em pauta é a realização de um jogo de despedida, que supostamente não incomodaria o Tricolor.

Caso a contratação seja acertada, o camisa 7 poderá atuar sem problemas na Série A, cenário estrategicamente pensado pela diretoria atleticana, considerando a decisão de deixá-lo de fora da partida contra o Flamengo

No Brasileirão, existe uma regra que impede os atletas que realizarem mais de 12 jogos por um clube de defenderem outro time na mesma competição. Como Hulk havia sido envolvido em todas as partidas do Galo no campeonato, a 13ª atuação impediria o atacante de jogar o segundo turno pelo Fluminense.

Assim, para não correr o risco do jogador ser envolvido em mais uma rodada da Série A — que é pequeno, já que o Atlético-MG não demonstra interesse em dificultar o negócio —, o Fluminense acelera as tratativas para fechar a contratação nos próximos dias, mesmo com a janela de transferências só abrindo em julho.