Campeão da Libertadores de 2023, o Fluminense de Arias perdeu para o The Strongest em La Paz, na fase de grupos - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Campeão da Libertadores de 2023, o Fluminense de Arias perdeu para o The Strongest em La Paz, na fase de gruposMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/04/2026 10:48

terá de conseguir vencer pela primeira vez na altitude em uma partida oficial na Bolívia. A única vez foi em um amistoso.

Fluminense não tem uma missão fácil na quinta-feira (30), contra o Bolívar, em La Paz às 19h. Com a necessidade dos três pontos para não se complicar ainda mais na Libertadores, o Tricolorna Bolívia. A única vez foi em um amistoso.

Em 1950, o time que contava com Pinheiro, Didi, Veludo e Orlando Pingo de Ouro derrotou o próprio Bolívar por 2 a 1, no estádio Hernando Siles, o mesmo palco do confronto pela Libertadores. A partida fez parte de uma excursão pelo país, sendo a única vitória em três confrontos no estádio a 3.650 metros acima do nível do mar, naquele mês de abril.



Pelo menos, o Fluminense ficou invicto na viagem, já que empatou os outros dois jogos, com Ferroviário (1 a 1) e Litoral (2 a 2). Histórico bem diferente das competições oficiais, quando perdeu as três vezes na altitude da Bolívia e não marcou gol.



Retrospecto negativo na altitude da Bolívia

Também no Hernando Siles, o Tricolor foi superado por The Strongest, na Libertadores de 2023, e GV San José, pela Copa Sul-Americana de 2025 com reservas. Ambos os placares foram por 1 a 0, enquanto a derrota para o Nacional de Potosí, a 4 mil metros, foi por 2 a 0, na Sul-Americana de 2018.



"Há situações importantes na altitude. Não tive oportunidade de dirigir equipes a 3.600 metros, mas já trabalhei em lugares como na LDU, a 2.800 m. Há sempre algumas dicas, como controlar a bola, não correr mais do que o necessário, arriscar chutes de média distância. São situações para minimizar os efeitos, mas a altitude sempre se sente. O segredo é conviver com isso", analisou o técnico Luis Zubeldía.



A situação na Libertadores

A necessidade do Fluminense se superar e voltar a vencer na altitude da Bolívia pode ser determinante para o futuro no Grupo C da Libertadores. Com apenas um ponto em dois jogos, uma nova derrota deixará o Fluminense na lanterna e com a obrigação de vencer os três jogos restantes, sendo dois no Maracanã, para ter chance de classificação às oitavas de final.

Jogos do Fluminense na altitude da Bolívia



8/5/2025 (La Paz)- GV San Jose 1 X 0 Fluminense - Copa Sul Americana 2025

25/5/2023 (La Paz) - The Strongest 1 X 0 Fluminense - Libertadores da América 2023

10/5/2018 (Potosí) - Nacional Potosí 2 X 0 Fluminense - Copa Sul Americana 2018

16/4/1950 (La Paz) - Litoral 2 X 2 Fluminense - Amistoso Internacional 1950

9/4/1950 (La Paz) - Bolívar 1 X 2 Fluminense - Amistoso Internacional 1950

2/4/1950 (La Paz) - Ferroviário Bolívia 1 X 1 Fluminense - Amistoso Internacional 1950

* Dados retirados do site Estatísticas Fluminense