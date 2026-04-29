Hulk em ação na final entre Cruzeiro e Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Fluminense chega a acordo com Hulk e aguarda rescisão com Atlético-MG
Atacante assinará contrato com o Tricolor até o final de 2027
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Fluminense tem reunião marcada com advogada de Hulk para acelerar contratação
Staff do jogador se movimenta para adiantar negociações enquanto dirigentes do Galo estão fora do Brasil
Fluminense sofre na altitude da Bolívia: só venceu uma vez, em 1950
Tricolor precisa vencer Bolívar para não se complicar mais na Libertadores
Com pontos no nariz, John Kennedy treina de máscara mas não preocupa para Libertadores
Atacante, de 23 anos, é o artilheiro do Tricolor no ano
Bolívar x Fluminense pela Libertadores terá telão nas Laranjeiras
Tricolor disputa na quinta-feira a terceira partida e busca a primeira vitória na edição de 2026
Fluminense avança nas conversas com Atlético-MG por contratação de Hulk
Ideia é que transferência seja feita sem turbulências, para preservar o status de ídolo do jogador no clube mineiro
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