Hulk em ação na final entre Cruzeiro e Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Hulk em ação na final entre Cruzeiro e Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Publicado 29/04/2026 20:23

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação de Hulk. Após uma reunião com Marisa Alija, empresária do atacante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (29), o Tricolor chegou a um acordo nos termos da contratação do jogador, de acordo com o "ge".

Hulk assinará contrato com o Fluminense até o final de 2027, sem extensão para 2028. Haverá uma nova reunião nesta quinta-feira (30) para revisar os detalhes do vínculo, mas toda a parte principal do negócio, financeira e contratual, foi resolvida.

O Fluminense, agora, aguarda a rescisão entre o jogador e o Atlético-MG, o que deve ocorrer após o clube mineiro retornar do Peru. O Galo enfrenta o Cienciano, nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Contratado em 2021, Hulk fez uma trajetória vitoriosa e se tornou um dos maiores ídolos do Atlético-MG. Ao todo, foram 309 jogos, 140 gols e 56 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e o pentacampeonato mineiro (2021-2025).