André em campo pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton
Com sondagens de clubes ingleses, Wolves quer cerca de R$ 200 milhões por ex-Fluminense
Jogador, de 24 anos, foi campeão da Libertadores
Com sondagens de clubes ingleses, Wolves quer cerca de R$ 200 milhões por ex-Fluminense
Jogador, de 24 anos, foi campeão da Libertadores
Hakimi sofre lesão, vira desfalque no PSG e preocupa para a Copa do Mundo
Marroquino machucou a coxa direita na vitória sobre o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões
Fluminense tem reunião marcada com advogada de Hulk para acelerar contratação
Staff do jogador se movimenta para adiantar negociações enquanto dirigentes do Galo estão fora do Brasil
Delegação do Irã não vai a Congresso da Fifa e aumenta dúvida sobre a Copa
Representantes do país alegam desrespeito na chegada ao Canadá e boicotam evento
Van Dijk comenta possível saída de Alisson do Liverpool: 'Seria uma grande perda'
Capitão elogiou a liderança do brasileiro, que desperta o interesse da Juventus e tem futuro indefinido
Montoro se torna o jogador mais jovem a marcar pelo Botafogo na Sul-Americana
Argentino balançou a rede na vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.