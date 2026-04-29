André em campo pelo Wolverhampton - Divulgação / Wolverhampton

André em campo pelo WolverhamptonDivulgação / Wolverhampton

Publicado 29/04/2026 17:30 | Atualizado 29/04/2026 17:56

Rio - Com o rebaixamento para a Segundona do Campeonato Inglês, o Wolverhampton colocou o volante André, de 24 anos, na lista de transferências. De acordo com à "ESPN", o clube inglês deseja algo em torno de R$ 200 milhões para liberar o ex-jogador do Fluminense.

O valor varia entre 30 a 40 milhões de euros (R$ 175 milhões a R$ 233 milhões). A Juventus, da Itália, tentou contar com o jogador em janeiro e segue interessada. Ele tem sondagens de outros clubes da Inglaterra e também do futebol turco.

Apesar do rebaixamento do Wolverhampton, André é considerado um dos principais jogadores do clube inglês e tem mercado no futebol europeu. Ele entrou em campo em 35 jogos e anotou um gol.

Revelado pelo Fluminense, André viveu seu melhor momento no futebol em 2023, quando conquistou o título da Libertadores pelo Tricolor.