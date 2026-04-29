José Mourinho está no Benfica, com quem tem vínculo até junho de 2027Filipe Amorim / AFP

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Espanha - Nome preferido de Florentino Pérez para substituir Álvaro Arbeloa no Real Madrid, José Mourinho despistou sobre o futuro. Atualmente, o experiente técnico está à frente do Benfica, com quem tem vínculo válido até meados do ano que vem.
"O meu próximo objetivo é levar o Benfica à Liga dos Campeões", disse o treinador, durante um evento na Itália, de acordo com o jornal local 'Corriere dello Sport'. 
O retorno do comandante não é visto com unanimidade no clube espanhol, mas o responsável pela definição será justamente o presidente, que o considera o favorito. 
José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e levantou três troféus. Depois, passou por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e, agora, Benfica.