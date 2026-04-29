José Mourinho está no Benfica, com quem tem vínculo até junho de 2027 - Filipe Amorim / AFP

José Mourinho está no Benfica, com quem tem vínculo até junho de 2027Filipe Amorim / AFP

Publicado 29/04/2026 11:41

"O meu próximo objetivo é levar o Benfica à Liga dos Campeões", disse o treinador, durante um evento na Itália, de acordo com o jornal local 'Corriere dello Sport'.

O retorno do comandante não é visto com unanimidade no clube espanhol, mas o responsável pela definição será justamente o presidente, que o considera o favorito.

José Mourinho treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013 e levantou três troféus. Depois, passou por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e, agora, Benfica.