Gianni Infantino entrega o prêmio polêmico 'Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo' ao presidente Donald TrumpAFP
Federação quer abolir prêmio da Paz da Fifa entregue a Trump: 'Não tem legitimidade'
Noruegueses entendem que Infantino violou regras de neutralidade da entidade
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Participações de Bebeto e Dinamite: relembre confrontos do Vasco com o Olimpia
Equipes protagonizaram duelos pela Libertadores 1990 e amistoso em 1992
Fluminense sofre na altitude da Bolívia: só venceu uma vez, em 1950
Tricolor precisa vencer Bolívar para não se complicar mais na Libertadores
De volta, Marçal pode ser peça importante para Franclim Carvalho no Botafogo
Lateral-esquerdo, que também joga como zagueiro, amplia leque de opções do técnico português
Barboza confirma acerto entre Botafogo e Palmeiras para sua venda
Zagueiro argentino, entretanto, explica o que ainda falta para a negociação se concretizar
Torcedor do Boca Juniors é detido por gesto racista no Mineirão
Caso aconteceu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro