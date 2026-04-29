Neymar em ação no Nuevo Gasómetro, na partida desta terça-feira (28) - Abenr Dourado / Santos

Neymar em ação no Nuevo Gasómetro, na partida desta terça-feira (28)Abenr Dourado / Santos

Publicado 29/04/2026 08:58

A imprensa argentina repercutiu a atuação de Neymar no empate do Santos com o San Lorenzo em 1 a 1, nesta terça-feira (28), pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. As publicações locais destacaram a participação do jogador no gol santista, mencionou os problemas físicos que ele vem sofrendo e a indefinição se o atleta vai ser convocado à Copa do Mundo ou não.



O "Diário Olé" destacou que o brasileiro deu "toques de qualidade com pouca continuidade", ressaltando que ele não tem mais a mesma potência do início da carreira, mas "sua classe e carisma continuam ali". A reportagem também falou do gesto do camisa 10 de cumprimentar torcedores na área para deficientes da arquibancada e aplaudir ambas as torcidas antes do apito inicial.



Outra publicação tradicional no país, o jornal "Clarín" falou da participação do craque no gol do Santos. Neymar conduziu a bola pela esquerda e tocou dentro da área; Rollheiser recebeu e ajeitou para Gabigol empatar o jogo, aos 33 minutos do primeiro tempo. "A partir daí, o Santos passou a encaixar seus passes — na maioria de primeira, para dar mais velocidade aos ataques. Neymar, que até então vinha em ritmo arrastado, se soltou", apontou a matéria.

Já o "La Nación" fez uma retrospectiva dos problemas físicos sofridos pelo jogador nos últimos meses. "Neymar é um fantasista, capaz de inventar uma jogada e contagiar os companheiros. As lesões o perseguiram em 2025: um edema muscular, um estiramento no quadríceps e uma lesão no menisco do joelho esquerdo em novembro passado, o que colocou em risco sua participação no fim do ano", detalhou o jornal, que seguiu tecendo elogios ao jogador.



"Mantém o respeito de adversários, jogadores e torcedores: a admiração pelo ídolo que ultrapassou fronteiras ficou evidente nos aplausos dos torcedores do Ciclón quando o Santos entrou em campo para o aquecimento."



Mesmo após o empate, o Santos permanece no último lugar do grupo D da Copa Sul-Americana, com dois empates e uma derrota. O time volta a campo para enfrentar o Palmeiras neste sábado (2), pelo Campeonato Brasileiro, mas Neymar é dúvida por restrições ao gramado sintético do Allianz Parque.