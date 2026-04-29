Brasileiro treinou na CMSystem para buscar a sua primeira vitória no UFC (Foto: Reprodução)
A opção pelo camp na CMSystem, conduzido por Cristiano Marcello, visa dar a Kevin instrumentos técnicos e físicos para enfrentar um adversário de força e experiência. “Estamos confiantes na estratégia que será imposta. Foi um camp de dois meses na CMSystem, tem tudo para fazer uma grande diferença. É a continuação de um trabalho que o Cosme já vinha fazendo com ele, e a gente só implementou mais armas, aproveitando a quantidade de sparrings da categoria que temos na equipe”, disse Marcello.
No período em Curitiba, Kevin treinou com nomes como Vitor Petrino, Matheus Buffa, Pedro, Vlad, Caio, Bebezão e Richard, lista que, segundo Cristiano Marcello, “prova que a CMSystem hoje é o maior time de meio-pesados e peso pesados do Brasil". Ainda de acordo com o treinador, Kevin vai representar isso da melhor maneira possível. "O adversário é duro, por isso uma vitória vai mostrar que ele vai dar trabalho nesta categoria”.
A logística da viagem também entrou na preparação. A delegação optou por uma chegada antecipada para reduzir os efeitos do fuso horário e dar tempo à recuperação. “Viagem para a Austrália é sempre longa, por isso tentamos não dormir para se adaptar ao fuso horário. Chegamos no domingo, geralmente a gente chega na terça-feira, justamente para termos mais tempo de adaptação”, afirmou o líder da CMSystem.
O duelo contra Junior Tafa é o segundo de Kevin Christian no UFC. Contratado em setembro de 2024 após uma vitória impressionante por finalização sobre o italiano Francesco Mazzeo, o brasileiro acabou sendo finalizado pelo norte-americano Billy Elkana em sua estreia no octógono, em novembro do ano passado. Segundo Cristiano Marcello, algo superado e que serviu como aprendizado.
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