Brasileiro treinou na CMSystem para buscar a sua primeira vitória no UFC - (Foto: Reprodução)

Brasileiro treinou na CMSystem para buscar a sua primeira vitória no UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 29/04/2026 08:00

O brasileiro Kevin Christian encara o neozelandês Junior Tafa no próximo sábado (02/05), pelo UFC Austrália, em Perth, buscando a sua primeira vitória no maior evento de MMA do mundo. Lutador da Cosme Junior Team, o amazonense fez um camp de dois meses na CMSystem, em Curitiba, onde teve acesso a sparrings da elite e estrutura voltada para meio-pesados e pesados.



A opção pelo camp na CMSystem, conduzido por Cristiano Marcello, visa dar a Kevin instrumentos técnicos e físicos para enfrentar um adversário de força e experiência. “Estamos confiantes na estratégia que será imposta. Foi um camp de dois meses na CMSystem, tem tudo para fazer uma grande diferença. É a continuação de um trabalho que o Cosme já vinha fazendo com ele, e a gente só implementou mais armas, aproveitando a quantidade de sparrings da categoria que temos na equipe”, disse Marcello.