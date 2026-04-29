Torcida do Boca Juniors no Mineirão - Divulgação / Boca Juniors

Torcida do Boca Juniors no MineirãoDivulgação / Boca Juniors

Publicado 29/04/2026 09:30

Um torcedor do Boca Juniors foi detido nesta terça-feira (28) pela Polícia Militar de Minas Gerais por ter feito gestos racistas contra a torcida do Cruzeiro em partida válida pela Libertadores, no Mineirão. O episódio aconteceu ainda no primeiro tempo da partida, vencida pelos mineiros, em Belo Horizonte.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram o homem apontando para a cor da pele e imitando um macaco. Um tumulto seguiu na divisória entre as torcidas no Mineirão. Agentes agiram para identificar o suspeito e encaminhá-lo à delegacia do estádio.



Segundo outros relatos, cruzeirenses também faziam gestos ofensivos aos argentinos. Houve quem mostrasse notas de dinheiro, em referência à crise econômica do país vizinho.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Não há informações sobre o homem continuar preso. Tanto o Cruzeiro quanto o Boca Juniors ainda não se manifestaram sobre o tema. A Conmebol também não se pronunciou.



No empate entre Santos e San Lorenzo, na Argentina, também foram flagrados atos racistas. Um torcedor argentino imitou um macaco em direção aos santistas.



Nos dois casos, a Conmebol costuma avaliar gravações e tomar medidas, que podem incluir sanções financeiras contra os clubes ou até reduzir a capacidade de torcedores em jogos dos times como mandantes.