Torcida do Boca Juniors no MineirãoDivulgação / Boca Juniors
Vídeos publicados nas redes sociais mostram o homem apontando para a cor da pele e imitando um macaco. Um tumulto seguiu na divisória entre as torcidas no Mineirão. Agentes agiram para identificar o suspeito e encaminhá-lo à delegacia do estádio.
Segundo outros relatos, cruzeirenses também faziam gestos ofensivos aos argentinos. Houve quem mostrasse notas de dinheiro, em referência à crise econômica do país vizinho.
No empate entre Santos e San Lorenzo, na Argentina, também foram flagrados atos racistas. Um torcedor argentino imitou um macaco em direção aos santistas.
Nos dois casos, a Conmebol costuma avaliar gravações e tomar medidas, que podem incluir sanções financeiras contra os clubes ou até reduzir a capacidade de torcedores em jogos dos times como mandantes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.