Duelo entre Maldonado e Bombonatti promete pegar fogo no Outboxing Fight Night 3 (Foto: Reprodução)
Para Rafael Bombonatti, a fase é de ascensão. Aos 25 anos e invicto, o atleta iniciou no Boxe ainda criança, encontrando no esporte não apenas competição, mas também um espaço de equilíbrio pessoal. Após um período afastado, retornou mais focado e hoje se vê pronto para dar passos maiores dentro do cenário profissional.
Feliz com a oportunidade, ele ligou o crescimento do Outboxing Fight Night à estrutura oferecida aos atletas. E vindo de um grande triunfo no OFN 2, Rafael elogiou: “Acho que a Outboxing veio para revolucionar o cenário, dando suporte e fazendo eventos diferenciados”, disse. A confiança também se reflete na forma como projeta o combate: preparado, intenso e com fome de vitória.
Do outro lado está Filipe Maldonado, cuja trajetória é marcada por superação. Com passagens por Judô, Muay Thai, MMA e Jiu-Jitsu, ele enfrentou lesões sérias no joelho que o afastaram das lutas. Sem conseguir retornar ao MMA, encontrou no Boxe uma nova oportunidade - e uma forma de seguir vivendo do esporte.
Aos 37 anos, o atleta de Campinas carrega um histórico de dezenas de lutas e uma visão crítica sobre o cenário atual. Para ele, o Boxe brasileiro enfrenta desafios de imagem, especialmente com a popularização de combates sem preparo técnico. “Tem muita coisa que não representa o verdadeiro Boxe. Acho que o Outboxing Fight Night veio para ir no caminho contrário, mostrar a nobre arte de verdade”, destacou, enxergando no evento uma plataforma para valorizar quem realmente se dedica.
Apesar do respeito mútuo, o discurso dos dois deixa claro que o ringue será território de disputa total. Maldonado reforça que vê o adversário como alguém preparado, mas garante que estará em sua melhor forma. “Eu não posso garantir a vitória antes da hora, mas posso garantir que vou estar muito preparado. Não vai ser fácil para ele”.
Rafael respondeu no mesmo tom, apostando em sua agressividade e estratégia para fazer a diferença. “Estou treinando bem, confiante e pronto para qualquer desafio. O plano é fazer um grande espetáculo e conectar golpes contundentes”, encerrou.
Contagem regressiva para o Outboxing Fight Night 3
Faltando menos de um mês para o OFN 3, a organização divulgou um grande card, com disputa de cinturão e a promessa de mais uma noite marcada por intensidade, estratégia e respeito ao Boxe. Tudo com transmissão ao vivo para todo o Brasil através do YouTube @outboxing.official.
Na luta principal, Nelbe Jacundino vai subir ao ringue para defender o título brasileiro cruzador de Boxe contra Michel Silva, em um confronto previsto para dez rounds e repleto de expectativa. Já no co-main event, Jhonatan “Tico” Conceição e Demison Rodrigues medirão forças pela divisão dos médios.
CARD COMPLETO:
Outboxing Fight Night 3
Sábado, 16 de maio de 2026
Outboxing Rio Claro – Avenida 5, 3190 – Res. dos Bosques, Rio Claro-SP
Transmissão: https://www.youtube.com/@outboxing.official
Card principal
Cinturão cruzador: Nelbe Jacundino x Michel "Vereador" Silva
Peso-médio: Jhonatan "Tico" Conceição x Demison Rodrigues
Peso-super-pena: Demeson "Pendragon" dos Santos x Robson "O Brabo" Pinheiro
Peso-médio: Dan Bastiere x Mirela Vargas
Card preliminar
Peso-médio: Rafael "Head Hunter" Bombonatti x Filipe Maldonado
Peso-super-galo: Luana Diniz x Bella Moisés
Peso-super-meio-médio: Eduardo "Maguila" Martins x Diego "Ulfer" Gomes
Peso-super-pena: Julia Vitória x Thais Duarte
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