Duelo entre Maldonado e Bombonatti promete pegar fogo no Outboxing Fight Night 3 - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Maldonado e Bombonatti promete pegar fogo no Outboxing Fight Night 3 (Foto: Reprodução)

Publicado 29/04/2026 09:00

O Outboxing Fight Night chega à sua terceira edição no próximo dia 16 de maio, em Rio Claro, São Paulo, com um confronto que promete intensidade na divisão dos médios. De um lado, a experiência de Filipe Maldonado; do outro, a juventude e a confiança de Rafael “Head Hunter” Bombonatti. Mais do que um duelo de estilos, o combate representa dois momentos distintos de carreira se encontrando no mesmo ringue.



Para Rafael Bombonatti, a fase é de ascensão. Aos 25 anos e invicto, o atleta iniciou no Boxe ainda criança, encontrando no esporte não apenas competição, mas também um espaço de equilíbrio pessoal. Após um período afastado, retornou mais focado e hoje se vê pronto para dar passos maiores dentro do cenário profissional.



Feliz com a oportunidade, ele ligou o crescimento do Outboxing Fight Night à estrutura oferecida aos atletas. E vindo de um grande triunfo no OFN 2, Rafael elogiou: “Acho que a Outboxing veio para revolucionar o cenário, dando suporte e fazendo eventos diferenciados”, disse. A confiança também se reflete na forma como projeta o combate: preparado, intenso e com fome de vitória.