Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,Reprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que não aceita convites de homens interessados que a chamam para tomar uma cerveja. A beldade contou que prefere outra bebida alcóolica e o motivo não está necessariamente no sabor.
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Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Porque não se trata das bebidas, mas sim da atitude. Se alguém quer me impressionar, precisa demonstrar que entende o meu nível, o meu estilo de vida. Não é o preço, mas a mensagem por trás dele: champanhe fala de intenção, de cuidado, de saber com quem você está", disse em entrevista ao portal "Popular".
Dona de um corpo escultural, Eli Villagra tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie). A beldade afirmou que tem uma postura bastante sóbria em relação a convites para se relacionar.
"Sou seletiva, o que é diferente. Não vou baixar meus padrões para me encaixar com alguém que não esteja à altura. Prefiro ficar sozinha do que em má companhia, e isso é difícil, mas vale a pena", concluiu.