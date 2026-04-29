Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra,Reprodução / Instagram

Publicado 29/04/2026 11:40

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que não aceita convites de homens interessados que a chamam para tomar uma cerveja. A beldade contou que prefere outra bebida alcóolica e o motivo não está necessariamente no sabor.

fotogaleria

"Porque não se trata das bebidas, mas sim da atitude. Se alguém quer me impressionar, precisa demonstrar que entende o meu nível, o meu estilo de vida. Não é o preço, mas a mensagem por trás dele: champanhe fala de intenção, de cuidado, de saber com quem você está", disse em entrevista ao portal "Popular".

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie). A beldade afirmou que tem uma postura bastante sóbria em relação a convites para se relacionar.

"Sou seletiva, o que é diferente. Não vou baixar meus padrões para me encaixar com alguém que não esteja à altura. Prefiro ficar sozinha do que em má companhia, e isso é difícil, mas vale a pena", concluiu.