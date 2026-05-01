Puma Rodríguez comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Olimpia, em São JanuárioDikran Sahagian / Vasco
O lateral-direito, que gosta de apoiar o setor ofensivo, fez questão de agradecer a Renato Gaúcho. "Ele me dá muita liberdade, sabe que piso sempre na área. Então, dá ainda mais espaço, deixa alguém para fazer a cobertura defensiva. É muito importante para mim ter essa liberdade", declarou, após o confronto.
O técnico, porém, não pôde estar na beira do gramado diante dos paraguaios, já que foi suspenso pela Conmebol. Os outros gols do Cruz-Maltino na partida foram de Nuno Moreira e Adson.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo, domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os artilheiros do Vasco em 2026
2. Spinelli - 4 gols
3. Brenner - 3 gols
3. Barros - 3 gols
3. Thiago Mendes - 3 gols
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