Rio - Com um show de Adson, o Vasco superou o Olimpia (PAR) por 3 a 0, nesta quinta-feira (30), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O atacante deu duas assistências, para Puma Rodríguez e Nuno Moreira, e balançou a rede para fechar o placar.
O Gigante da Colina chegou a quatro pontos e saltou da lanterna para a liderança no Grupo G do torneio continental. O próximo compromisso será contra o Flamengo, domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Vasco tomou as rédeas da partida, controlou a posse e dominou o começo da etapa inicial. A primeira chegada veio com Nuno Moreira, que invadiu a área, mas errou a meta adversária. A resposta do Olimpia foi com Morales, que cabeceou por cima.
Rojas, destaque cruz-maltino, tentou duas vezes de longe - uma para fora e, a outra, parou no goleiro. Os paraguaios obrigaram Léo Jardim a trabalhar em finalização de Quintana.
Aos 39 minutos, Rojas inverteu a jogada para Adson, que arrumou de cabeça para Puma Rodríguez. O lateral-direito emendou um bonito chute e balançou a rede.
O Gigante da Colina tratou de ampliar a vantagem logo na volta do intervalo. Ramon Rique recuperou no meio-campo e acionou Spinelli, que tabelou com Nuno Moreira e acertou a trave. No rebote, o próprio Nuno Moreira aproveitou passe de Adson e mandou para dentro. Na sequência, Rojas achou Adson livre na entrada da área, que carregou e marcou o terceiro, aos nove.
Logo em seguida, o árbitro Jesús Valenzuela viu um toque na mão de Lucas Freitas e assinalou pênalti para o Olimpia. No entanto, foi chamado para checar no VAR e voltou atrás na marcação. Brenner e Marino substituíram Rojas e Adson, que saíram ovacionados. Os paraguaios pressionaram e tentaram diminuir o prejuízo até o apito final, mas não conseguiram.
Vasco 3x0 Olimpia (PAR)
Data e hora: 30/04/2026, às 19h (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Gols: Puma Rodríguez, aos 39 min/1ºT (1-0); Nuno Moreira, aos 6 min/2ºT (2-0); Adson, aos 9 min/2ºT (3-0). Cartões amarelos: Adson, Brenner e Lucas Freitas (VAS); Sandoval (OLI). Cartões vermelhos: -
VASCO (Técnico: Alexandre Mendes) Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Ramon Rique (Barros) e Rojas (Brenner); Adson (Marino), Nuno Moreira e Spinelli.
OLIMPIA (Técnico: Pablo Sánchez) Olveira; Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Alex Franco (Sánchez), Ortiz (Alfaro) e Quintana (Alejandro Silva); Lezcano (Leguizamon), Benítez e Sandoval (Alcaraz).
