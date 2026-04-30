Pedrinho, presidente do Vasco, em coletiva de imprensaMatheus Lima/Vasco
Discordância na diretoria sobre valores trava acordo entre Vasco e SportingBet
Dirigentes ligados a Pedrinho consideram montante oferecido pelo patrocinador muito baixo e são contra o acerto
Auxiliar destaca sequência e jogadores do Vasco após vitória na Sul-Americana
Alexandre Mendes foi o responsável por comandar o time diante do Olimpia, em São Januário
Suspenso, Renato Gaúcho exalta vitória do Vasco: 'Grande partida'
Técnico elogiou o desempenho do time diante do Olimpia, em São Januário
Adson valoriza boa atuação em vitória do Vasco na Sul-Americana: 'Muito feliz'
Atacante foi um dos destaques do Cruz-Maltino diante do Olimpia, em São Januário
Adson brilha, Vasco bate o Olimpia e assume a liderança do grupo na Sul-Americana
Atacante deu duas assistências e fez um gol na vitória por 3 a 0, em São Januário
Com desfalques, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Olimpia
Duelo será às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana
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