Pedrinho, presidente do Vasco, em coletiva de imprensa - Matheus Lima/Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, em coletiva de imprensaMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/04/2026 13:36

Rio - Em meio a negociações avançadas com a casa de apostas SportingBet para assumir o posto de patrocinadora máster do Vasco, a diretoria cruz-maltina tem tido como maior dificuldade chegar em um acordo interno. No associativo do clube, há dirigentes, favoráveis ao presidente Pedrinho, que consideram o valor oferecido como patrocínio muito baixo, segundo apuração do 'ge'.

O argumento desta parte da cúpula é que o montante proposto pela SportingBet é menor que aquele pago pela patrocinadora anterior, a casa de apostas Betfair, até o ano passado. Enquanto isso, o outro lado da cúpula concorda com a assinatura do contrato e apresenta argumentos relacionados a fatores específicos previstos no vínculo.

O grupo favorável da diretoria aponta o pagamento mensal como um fator a ser levado em conta. Ela ressalta que o valor fixo a ser pago por mês pela SportingBet é ligeiramente maior que o anterior, da Betfair, e ainda pode aumentar de acordo com as porcentagens variáveis estipuladas no acordo.

Um fator determinante para o impasse entre os dirigentes é justamente o representante do Vasco na negociação: Carlos Amodeo, o CEO da SAF cruz-maltina, que se colocou favorável ao acerto. Já houve casos anteriores em que Amodeo e nomes importantes do associativo discordaram em tomadas de decisões.

Por isso, nos bastidores, há a sensação de que o negócio só deve ser fechado caso a proposta seja aumentada, o que reforça o clima de divergência na cúpula do Vasco e a indefinição em torno do novo patrocinador máster.