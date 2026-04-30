Rio - Adson comandou a vitória doVascopor 3 a 0 sobre o Olimpia (PAR), nesta quinta-feira (30), em São Januário, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O atacante deu duas assistências, para Puma Rodríguez e Nuno Moreira, e voltou a balançar a rede depois de quase dois anos. Ele não fazia um gol desde o dia 3 de agosto de 2024.
"Queria agradecer a Deus, a minha família, meus pais, minha esposa e minha filha. Só quem passou pela lesão que passei (fratura na tíbia direita) sabe o quanto é difícil. Não é tão comum no futebol. Fazia tempo que não marcava. Fico muito feliz por poder jogar bem e ajudar a equipe", disse o jogador, em entrevista após o duelo.
Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a quatro pontos e saltou da lanterna para o primeiro lugar no Grupo G do torneio continental. "Sabíamos que o jogo valia a liderança. Só a vitória importava, viemos com esse pensamento. A torcida merecia um jogo como esse, com uma vantagem boa. Agora é trabalhar, porque no fim de semana tem mais", afirmou Adson.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo, domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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