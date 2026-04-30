Adson deu duas assistências e fez um gol na vitória sobre o Olimpia, em São Januário - Mauro Pimentel / AFP

Adson deu duas assistências e fez um gol na vitória sobre o Olimpia, em São JanuárioMauro Pimentel / AFP

Publicado 30/04/2026 21:11

"Queria agradecer a Deus, a minha família, meus pais, minha esposa e minha filha. Só quem passou pela lesão que passei (fratura na tíbia direita) sabe o quanto é difícil. Não é tão comum no futebol. Fazia tempo que não marcava. Fico muito feliz por poder jogar bem e ajudar a equipe", disse o jogador, em entrevista após o duelo.



Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a quatro pontos e saltou da lanterna para o primeiro lugar no Grupo G do torneio continental. "Sabíamos que o jogo valia a liderança. Só a vitória importava, viemos com esse pensamento. A torcida merecia um jogo como esse, com uma vantagem boa. Agora é trabalhar, porque no fim de semana tem mais", afirmou Adson.