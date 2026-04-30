Rio - Vasco e Olimpia (PAR) se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para o Cruz-Maltino, é jogo de 'tudo ou nada'. Se vencer, empata com o próprio Olimpia e o Audax Italiano (CHI) na liderança do grupo G, com quatro pontos. Se perder, estaciona na lanterna com apenas um ponto e vê a classificação ficar ainda mais distante.
O jogo terá transmissão ao vivo pelo Paramount + (streaming).
Como deve jogar o Vasco
O começo do Vasco na Sul-Americana não foi dos melhores: um empate com o Barracas Central (ARG), fora, e uma derrota contra o Audax Italiano, em casa. No Brasileirão, a equipe vem de altos e baixos, com derrota para o Corinthians no fim de semana e vitória sobre o São Paulo na rodada anterior.
O Vasco deve vir a campo com: Léo Jardim; PH, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauã Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê; Adson, David (Spinelli) e Nuno Moreira (Hinestroza).
Provável escalação do Olimpia
O Olimpia vive bom momento tanto na Sul-Americana, com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas, quanto no campeonato local, no qual é líder, apesar da derrota para o rival Libertad no último jogo. Após resultado negativo no fim de semana, o treinador Pablo Sánchez deve mexer no time, que conta com a Raúl Cáceres, ex-Vasco.
O provável time do Olimpia é: Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro; Lezcano, Richard Sánchez, Richard Ortiz e Romeo Benítez; Adrian Alcaraz.
Arbitragem
Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN) Auxiliares: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) VAR: Carlos Orbe (EQU)
