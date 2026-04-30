Suspenso, Renato Gaúcho não poderá comandar o Vasco no duelo com o Olimpia (PAR) - Dikran Sahagian / Vasco

Suspenso, Renato Gaúcho não poderá comandar o Vasco no duelo com o Olimpia (PAR)Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/04/2026 16:55

Rio - Com desfalques, o Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar o Olimpia (PAR), nesta quinta-feira (30). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Cuiabano, com um edema na posterior da coxa esquerda, está fora. Andrés Gómez, que sofreu um tostão na coxa esquerda diante do Corinthians, e Thiago Mendes, que torceu o tornozelo direito, serão preservados da partida pela comissão técnica. Renato Gaúcho, suspenso por estar ausente na estreia na competição continental , não poderá comandar o time na beira do gramado.

O Cruz-Maltino precisa vencer para deixar a lanterna no Grupo G. Até aqui, somou apenas um ponto - três a menos que o Olimpia (PAR), líder da chave. O Audax Italiano (CHI) é o segundo colocado, com quatro, e o Barracas Central (ARG) o terceiro, com três.

Os relacionados do Vasco

. Goleiros: Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Avellar, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan, Saldivia e Walace Falcão;

. Meio-campistas: Barros, Hugo Moura, Matheus França, Ramon Rique, Rojas e Tchê Tchê;

. Atacantes: Adson, Brenner, David, Marino, Nuno Moreira, Spinelli e Zuccarello.