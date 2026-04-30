Renato Gaúcho parabenizou os jogadores do Vasco pela atuação na Sul-Americana - Reprodução / Instagram @renatogaucho

Renato Gaúcho parabenizou os jogadores do Vasco pela atuação na Sul-AmericanaReprodução / Instagram @renatogaucho

Publicado 30/04/2026 21:57 | Atualizado 30/04/2026 22:08

"Time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, com saldo de gols que nos dá condição neste momento sermos líderes do grupo. Ainda tem muita coisa pela frente, mas o mais importante é que o time soube aproveitar as oportunidades", iniciou o treinador.

"Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo que aqui não tem titular e não tem reserva, o importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. A equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. Era importante a vitória. 1 a 0 já era goleada, mesmo assim conseguimos vencer uma partida difícil por 3 a 0, então está todo mundo de parabéns", complementou.