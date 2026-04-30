Renato Gaúcho parabenizou os jogadores do Vasco pela atuação na Sul-AmericanaReprodução / Instagram @renatogaucho

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Rio - Em vídeo publicado nas redes sociais, Renato Gaúcho valorizou a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Olimpia (PAR), nesta quinta-feira (30), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico está suspenso pela Conmebol e não pôde comandar o time na beira do gramado - o auxiliar Alexandre Mendes esteve à frente do elenco.
"Time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, com saldo de gols que nos dá condição neste momento sermos líderes do grupo. Ainda tem muita coisa pela frente, mas o mais importante é que o time soube aproveitar as oportunidades", iniciou o treinador.
"Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo que aqui não tem titular e não tem reserva, o importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. A equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. Era importante a vitória. 1 a 0 já era goleada, mesmo assim conseguimos vencer uma partida difícil por 3 a 0, então está todo mundo de parabéns", complementou.
Com o resultado, o Vasco chegou a quatro pontos e saltou da lanterna para a ponta do Grupo G do torneio continental. O próximo compromisso será contra o Flamengo, domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.