Alexandre Mendes em ação durante o duelo entre Vasco e Olimpia, em São Januário - Dikran Sahagian / Vasco

Alexandre Mendes em ação durante o duelo entre Vasco e Olimpia, em São JanuárioDikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/04/2026 22:13 | Atualizado 30/04/2026 22:16

"Acho que a gente não pode tomar como base apenas um jogo, a gente tem que analisar as atuações. Fizemos ótimos jogos contra o Cruzeiro, contra o Remo. O Corinthians foi uma situação diferente, o Vasco gosta de jogar com espaço", iniciou o comandante.

"Com o Corinthians, não teve espaço. Eles se fecharam e não tinha muita conexão. No jogo de hoje o fator casa também pesou muito. O Vasco não tem reservas e titulares, tem um elenco e o Renato vai pinçar os jogadores em melhor condição", complementou.

Outras respostas de Alexandre Mendes

. Johan Rojas: "Rojas não é um 10 clássico é um 10 de aceleração. Muito potente, de arraste de bola. Tecnicamente é muito bom. Precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente de posicionamento. O Renato tem cobrado isso. Posicionamento ofensivo, enxergar os espaços para quando a bola bater no pé dele estar livre para poder articular. Acredito que ainda está em processo de adaptação, precisa de mais tempo mas é um jogador que vai ajudar bastante a gente".

. Ramon Rique: "O Ramon, o futebol permite. Jogou por uma situação inicial. De uma hora para outra foi chamado e jogou contra um time extremamente competitivo. Precisa melhorar em alguns aspectos, o que é normal, porque é um garoto. Mas correspondeu muito bem e a tendência é que evolua. Da maneira com que o Renato trabalha, a evolução dele é bem certa".



. Atuação de Nuno Moreira: "O Nuno é outro jogador tecnicamente muito bom. A preparação física e a fisiologia estão trabalhando diretamente para que ele melhore alguns aspectos físicos para sustentar melhor a partida e usar melhor a técnica dele. Em relação ao lado, são situações que podemos usar durante o jogo. Na minha opinião, pelos treinamentos, pelo lado direito, ele também compõe bem, faz a bola fluir e as aproximações que o Renato pede. Pelo lado esquerdo, ele tem uma estrutura melhor porque ele usa a perna direita para o centro. Então, ele tem um caminho mais longo para percorrer. No esquerdo, ele tem que atacar profundidade, o que teoricamente não é forte".



"Mas, quando um jogador joga aberto, a tendência dele, pela origem de meia, é ir para o dentro. Quando ele joga pela esquerda, ele usa muito mais a perna direita. Pela direita, ele usa muito mais a perna esquerda, que não é o ponto forte. Mas é um jogador extremamente inteligente, que se posiciona bem, e ataca a área e finalizar a gol. Tanto é que hoje fez o gol".

. Artilharia de Puma Rodríguez: "É um jogador de seleção, tem uma leitura de jogo muito boa, qualidade com ambas as partes. É um jogador com uma bola aérea muito boa. Não vou dizer que é um jogador completo porque qualquer jogador comete erros, então não existe. Mas é um potencial ofensivo muito bom que o Renato tem nas mãos e pode ser utilizado em qualquer momento que ele dará conta do recado".

. Expectativa para o clássico: "O que resume o futebol. O futebol não se resume a uma parte anímica. Tudo se resume à vitória. O ambiente fica bom. Quanto mais vitórias conseguirmos, o ambiente é bom, a torcida vem junto e dá condição para o atleta render mais, ganhar mais confiança. Cada jogo é um jogo. O jogador se doar faz parte da profissão. Independente do jogo, do local, da torcida ser contrária ou não. E acho que esses jogadores têm se dedicado bastante e o fruto do trabalho estão vendo em campo, principalmente no dia de hoje".

. Titulares ausentes preocupam?: "É difícil analisar uma situação dessa e projetar a situação para domingo, ainda no dia de hoje. A gente vai chegar no CT, analisar, ver os prós e contras, temos uma equipe multidisciplinar, de fisiologia. Tem que avaliar bem os jogadores, o período de descanso. Isso tudo conta muito para que o Renato possa utilizar e montar a melhor equipe para o jogo de domingo".