Ramon Rique em ação no duelo entre Vasco e Olimpia, em São JanuárioDikran Sahagian / Vasco
"Sonho realizado! Não poderia ser melhor, dentro de casa e com vitória! Grato a Deus, minha família, amigos e empresários. Vocês fazem parte disso", escreveu o garoto de 18 anos.
Ao todo, Ramon Rique esteve em campo por 70 minutos, somou 44 ações com a bola, 86% de aproveitamento nos passes e três contribuições defensivas - os números são do 'Sofascore'. O jovem foi o responsável por iniciar a jogada do gol de Nuno Moreira, com um desarme no meio-campo.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo, domingo (3), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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