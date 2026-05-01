Ramon Rique em ação no duelo entre Vasco e Olimpia, em São Januário - Dikran Sahagian / Vasco

Ramon Rique em ação no duelo entre Vasco e Olimpia, em São JanuárioDikran Sahagian / Vasco

Publicado 01/05/2026 14:52

Vasco



"Sonho realizado! Não poderia ser melhor, dentro de casa e com vitória! Grato a Deus, minha família, amigos e empresários. Vocês fazem parte disso", escreveu o garoto de 18 anos.



Ao todo, Ramon Rique esteve em campo por 70 minutos, somou 44 ações com a bola, 86% de aproveitamento nos passes e três contribuições defensivas - os números são do 'Sofascore'. O jovem foi o responsável por iniciar a jogada do gol de Nuno Moreira, com um desarme no meio-campo.



O próximo compromisso do Rio - A vitória do por 3 a 0 sobre o Olimpia (PAR) , na última quinta-feira (30), pela Copa Sul-Americana, teve um sabor ainda mais especial para Ramon Rique, que fez sua estreia pelo profissional. O meio-campista precisou ser acionado por uma indisposição de Tchê Tchê, que seria o titular. Ele deu conta do recado e, após o confronto, comemorou em publicação nas redes sociais."Sonho realizado! Não poderia ser melhor, dentro de casa e com vitória! Grato a Deus, minha família, amigos e empresários. Vocês fazem parte disso", escreveu o garoto de 18 anos.Ao todo, Ramon Rique esteve em campo por 70 minutos, somou 44 ações com a bola, 86% de aproveitamento nos passes e três contribuições defensivas - os números são do 'Sofascore'. O jovem foi o responsável por iniciar a jogada do gol de Nuno Moreira, com um desarme no meio-campo.O próximo compromisso do Vasco será contra o Flamengo , domingo (3), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja a publicação de Ramon Rique



