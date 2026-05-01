Thiago Mendes em ação na partida do último domingo (26) - Dikran Sahagian/Vasco

Thiago Mendes em ação na partida do último domingo (26)Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 01/05/2026 09:17

Rio - Buscando embalar uma sequência de vitórias, após o 3 a 0 contra o Olimpia (PAR) , pela Sul-Americana, o Vasco poderá ter um 'reforço' de peso para enfrentar o Flamengo neste domingo (3): o capitão Thiago Mendes. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o volante corria risco de ficar de fora do Clássico dos Milhões, mas foi absolvido e está disponível para ser escalado contra o rival.

O camisa 23 do Cruz-Maltino fez duras críticas à arbitragem de Corinthians x Vasco , após o jogo, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, disputado no último domingo (26). Na zona mista, Thiago Mendes disse que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda apitou em favor do adversário, por ser o time da casa.

A declaração enquadrou o jogador no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que engloba "qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Porém, como a votação ao fim do julgamento do STJD terminou empatada, o resultado favoreceu o lado vascaíno e o atleta foi absolvido.

Desfalque na partida contra o Olimpia , na última quinta (30), Thiago Mendes só depende da parte física para enfrentar o Flamengo. O volante sofreu uma entrada violenta no tornozelo, justamente no duelo do fim de semana, em São Paulo, e foca na recuperação para participar do clássico.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão, no qual o Rubro-Negro é segundo colocado e o Cruz-Maltino ocupa a 10ª posição.